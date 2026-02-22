श्मशान घाट में नवविवाहित करते हैं पूजा, जानिए एक दिन के लिए गांव की सीमा से बाहर चले जाते हैं ग्रामीण?

Unique Tradition: हमारी सदियों पुरानी मान्यताओं और परंपराओं ने सामाजिक एकजुटता और भाईचारे को मजबूत किया है। इन परंपराओं में हमें पुरखों की जीवन शैली और उनके रीति-रिवाज का पता चलता है। ऐसी विस्मयकारी परंपराओं में मध्यप्रदेश में हरदा जिले के कनारदा की है। कनारदा में सत्तू अमावस्या पर त्रिसाला (तीन साल में) का आयोजन होता है। इस दिन गांव के सभी लोग सूर्योदय से सूर्यास्त तक गांव के बाहर ही पूरा समय पूजन, भजन-कीर्तन में बिताते हैं। सभी लोग गांव की सुरक्षा, खुशहाली और सुख-समृद्धि के लिए देवी-देवताओं का पूजन करते हैं। खास यह है कि इस दिन 24 घंटों के लिए गांव के किसी भी घर में ताला नहीं लगता। गांव के नितिन जोशी ने बताया, बीच में कुछ युवकों ने गैर जरूरी बताते हुए इसका पूजन नहीं किया, तब आगजनी की घटनाएं हुईं।