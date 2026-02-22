22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

बड़ी साजिश विफल: जंगल में बिछाए गए थे आईईडी…विस्फोट में 209 कोबरा बटालियन के दो जवानों की हालत गंभीर

Saranda Forest IED Blast: नक्सल प्रभावित क्षेत्र सारंडा जंगल में शनिवार को आईईडी विस्फोट की घटना में सीआरपीएफ की 209 कोबरा बटालियन के दो जवान गंभीर रूप से घायल हो गए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Saurabh Mall

Feb 22, 2026

Saranda Forest IED Blast

जंगल में पहले से बिछाए गए आईईडी पर पैर पड़ने से दोनों जवान जख्मी (सोर्स: AI जनरेटेड, प्रतीकात्मक फोटो)

IED Blast CRPF Cobra Battalion Injured: झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के नक्सल प्रभावित सारंडा जंगल में शनिवार को एक बड़ा हादसा हुआ। यहां हुए आईईडी विस्फोट में ‘सीआरपीएफ 209 कोबरा बटालियन’ (CRPF 209 CoBRA Battalion) के दो जवान घायल हो गए। यह धमाका छोटा नागरा थाना क्षेत्र के चडरी डेरा गांव के पास तब हुआ, जब जिला पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम भाकपा माओवादी नक्सलियों के खिलाफ सर्च ऑपरेशन चला रही थी।

जंगल में पहले से बिछाए गए आईईडी पर पैर पड़ने से दोनों जवान जख्मी हुए, जिनमें से एक की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को तुरंत बाहर निकाला गया, प्राथमिक इलाज दिया गया और फिर बेहतर उपचार के लिए एयरलिफ्ट कर रांची भेजा गया।

एसपी ने की घटना की पुष्टि

पश्चिमी सिंहभूम के एसपी अमित रेणु ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि नक्सल विरोधी अभियान के दौरान यह विस्फोट हुआ। घटना के बाद पूरे इलाके में सुरक्षाबलों ने सतर्कता बढ़ा दी है और सर्च ऑपरेशन को और तेज कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियों का कहना है कि हाल के दिनों में अभियान के दौरान उन्हें कई सफलताएं मिली हैं, जिससे बौखलाए नक्सलियों ने जगह-जगह आईईडी लगा रखे हैं।

जिला प्रशासन ने ग्रामीणों से अपील की है कि वे जंगल के भीतर अनावश्यक रूप से न जाएं और किसी भी संदिग्ध वस्तु या गतिविधि की सूचना तुरंत पुलिस को दें। सुरक्षाबलों ने स्पष्ट किया है कि नक्सलियों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे।

वहीं बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए माओवादियों की साजिश को नाकाम कर दिया। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की 214वीं वाहिनी के कैंप कांडलापरती-2 द्वारा थाना फरसेगढ़ क्षेत्र के ग्राम नीलमड़गु की ओर सर्चिंग और एरिया डॉमिनेशन अभियान चलाया गया। इस दौरान बी/214 वाहिनी और बीडीडी टीम ने डिमाइनिंग कार्रवाई करते हुए माओवादियों द्वारा प्लांट किए गए 16 बीयर बॉटल आईईडी और एक 5 किलोग्राम का प्रेशर कुकर आईईडी बरामद किया।

बीडीडी टीम ने सभी बरामद आईईडी को निर्धारित सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मौके पर ही सुरक्षित रूप से नष्ट कर दिया। इसके अलावा आगे की सर्चिंग में सुरक्षा बलों को जमीन के अंदर प्लास्टिक ड्रम में छिपाकर रखा गया माओवादियों का डंप भी मिला। बरामद सामग्री में रस्सी, फ्लेक्सिबल वायर, मल्टीमीटर, आयरन सोल्डरिंग रॉड, वायर कटर, एम-सील, पेंसिल बैटरी, डीसी मोटर, माओवादी वर्दी, मैगजीन पाउच, दवाइयाँ और माओवादी साहित्य व पर्चा शामिल हैं।

बड़ी साजिश विफल

सुरक्षाबलों की तेज कार्रवाई की वजह से माओवादियों की बड़ी साजिश विफल हो गई है। अधिकारियों के मुताबिक, जिले में नक्सल विरोधी ऑपरेशन लगातार चल रहा है। सुरक्षा बढ़ाने के लिए इलाके में आगे भी सर्च अभियान जारी रहेगा, ताकि किसी भी खतरे को पहले ही रोका जा सके।

ये भी पढ़ें

‘दौरे आ रहे थे…ब्लड प्रेशर हाई था’, सलमान के पिता सलीम खान की हेल्थ अपडेट आई सामने, मिलने पहुंचे शाहरुख खान
बॉलीवुड
Salim Khan health updat Shahrukh Khan reached the hospital

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

सीआरपीएफ

Published on:

22 Feb 2026 02:40 am

Hindi News / National News / बड़ी साजिश विफल: जंगल में बिछाए गए थे आईईडी…विस्फोट में 209 कोबरा बटालियन के दो जवानों की हालत गंभीर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

श्मशान घाट में नवविवाहित करते हैं पूजा, जानिए एक दिन के लिए गांव की सीमा से बाहर चले जाते हैं ग्रामीण?

Unique Tradition
राष्ट्रीय

‘मैं कायर नहीं जो लड़ाई का मैदान छोड़ दूं…’, सियासी संकेतों से भरे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बयान ने मचाई हलचल

CM Siddaramaiah Statement
राष्ट्रीय

हाई अलर्ट राजधानी दिल्ली: दहलाने की फिराक में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, निशाने पर लाल किला और मंदिर

DELHI Red Fort attack threat
राष्ट्रीय

अपने विधायक के निधन की खबर सुनकर खुद को रोक नहीं पाए CM, पहुंच गए 2400 KM दूर, पार्थिव शरीर देखकर…

राष्ट्रीय

मनोज तिवारी का दिल्ली को बड़ा तोहफा! अब सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना

Manoj Tiwari
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.