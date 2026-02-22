हाई अलर्ट राजधानी दिल्ली: दहलाने की फिराक में आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, निशाने पर लाल किला और मंदिर

गौरतलब है कि इससे पहले 10 नवंबर, 2025 को लाल किले के पास कार धमाका हुआ था। इसमें 12 लोग मारे गए थे और करीब दो दर्जन लोग घायल हुए थे। इस दौरान लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास के कई वाहनों में आग लग गई। डीएनए परीक्षण के नतीजों के अनुसार फरीदाबाद के अल-फलाह विश्वविद्यालय में डॉक्टर उमर मोहम्मद उर्फ उमर उन नबी उस कार को चला रहा था।