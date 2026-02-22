‘मैं कायर नहीं जो लड़ाई का मैदान छोड़ दूं…’, सियासी संकेतों से भरे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के बयान ने मचाई हलचल

Karnataka Politics: नेतृत्व के मुद्दे पर सत्ताधारी दल कांग्रेस में मचे अंदरूनी घमासान के बीच मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने अपने राजनीतिक सफर को कांटों भरी राह बताया और अपने खिलाफ सियासी साजिश किए जाने का दावा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में मुख्यमंत्री ने अपने राजनीतिक सफर को याद करते हुए कहा कि उन्हें राजनीतिक रूप से खत्म करने के लिए कई साजिशें रची गईं, लेकिन वे सभी पर विजय हासिल करने में सफल रहे। ये साजिशें केवल उनके खिलाफ नहीं, बल्कि जनता के खिलाफ हैं।