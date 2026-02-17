DK शिवकुमार के सियासी चाल चलने से पहले CM सिद्धारमैया ने कर दिया बड़ा खेला, 27 MLA-MLC जा रहे विदेश

साल 2025 के अक्टूबर महीने से ही कर्नाटक में सियासी कलह जारी है। डीके शिवकुमार खेमे का दावा है कि 2023 में चुनावी जीत के बाद 2.5-2.5 साल का फॉर्मूला तय हुआ था। लिहाजा अब डीके शिवकुमार को सीएम बनाया जाना चाहिए। नवंबर महीने में जब इसी तरह से सियासी पैंतरे चले जा रहे थे, तब कांग्रेस हाईकमान ने दोनों नेताओं को मिल बैठकर सुलह करने को कहा था। इसके बाद नवंबर महीने के आखिरी हफ्ते में दोनों नेता नाश्ते पर मिले थे। इस दौरान सीएम आवास से निकलने पर डिप्टी सीएम शिवकुमार ने मीडिया से कहा कि नाश्ता अच्छा था और वह मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और मंत्री पोनन्ना के साथ बैठे थे। इस दौरान किसी भी तरह की राजनीतिक चर्चा नहीं हुई। हम लोगों ने सिर्फ साथ में नाश्ता किया। DK ने आगे कहा कि जो पार्टी बोलेगी, वही करूंगा।