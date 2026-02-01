21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

मनोज तिवारी का दिल्ली को बड़ा तोहफा! अब सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना

5 Rupee Meal Scheme Delhi: भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने शनिवार को घोंडा विधानसभा में 70वीं अटल कैंटीन का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पांच रुपए में भोजन खरीदा और खाया।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Shaitan Prajapat

Feb 21, 2026

Manoj Tiwari

भाजपा सांसद मनोज तिवारी

Manoj Tiwari Atal Canteen Ghonda Delhi: उत्तर-पूर्वी दिल्ली के भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने शनिवार को दिल्ली के गोंडा इलाके में 'अटल कैंटीन' का भव्य उद्घाटन किया। इस जन-कल्याणकारी योजना के तहत क्षेत्र के गरीबों, रिक्शा चालकों और दिहाड़ी मजदूरों को मात्र 5 रुपये में शुद्ध और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। उद्घाटन समारोह के दौरान तिवारी ने खुद लोगों को खाना परोसा और कहा कि यह कैंटीन पंडित दीनदयाल उपाध्याय के 'अंत्योदय' और पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी के विजन को समर्पित है। इस पहल को दिल्ली में आगामी राजनीतिक हलचलों और गरीब वर्ग तक सीधी पहुँच बनाने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।

5 रुपये में मिलेगा पौष्टिक भोजन, कोई नहीं सोएगा भूखा

मनोज तिवारी ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि दिल्ली सरकार का अटल कैंटीन प्रोजेक्ट इतनी सुंदर योजना है कि यह पक्का करता है कि लोग भूखे न सोएं। हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के सपोर्टर हैं। हम ईज ऑफ लिविंग के सपोर्टर हैं। पूरे देश में पीएम मोदी फ्री अनाज की व्यवस्था करते हैं, दिल्ली में भी यह व्यवस्था है और इसके अलावा पांच रुपए में भोजन की व्यवस्था की गई है। इस शानदार योजना के लिए हम पीएम मोदी और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का धन्यवाद करते हैं।

कांग्रेस देशद्रोह पर मनोज तिवारी का हमला

एआई समिट में यूथ कांग्रेस के प्रदर्शन पर भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि कांग्रेस देशद्रोह का परिचय दे रही है। एआई से भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्वास्थ्य में, ट्रैफिक में, यहां तक कि क्लाउड स्पेस में भारी सफलता मिल रही है। पूरी दुनिया चकित है। जब दुनिया से लोग यहां आए हैं, इन लोगों का इस तरह नंगा प्रदर्शन भारत की प्रगति का विरोध है, तेजी से विकास यात्रा का विरोध है, यह देशद्रोह है। यह भाजपा का नहीं था, भारत का कार्यक्रम था। कांग्रेस की मानसिकता देश विरोधी है और वे इसे बाधित करना चाहते हैं।

'किराए के गुंडों से बदनाम करने की कोशिश'

कांग्रेस ने ऐसा देश विरोधी कृत्य किया है जिसकी भारत की जनता के मन में कोई माफी नहीं होगी। यह किराए के गुंडों द्वारा एआई इंपैक्ट समिट को बदनाम करने की कोशिश एक गद्दारी और देशद्रोह है और देश की जनता इसका जवाब देगी।

ये भी पढ़ें

जनरल नरवणे की किताब के विवाद पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा- रिटायरमेंट के 20 साल बाद…
राष्ट्रीय
Defence Minister Rajnath Singh, Defence Minister Rajnath Singh in Udaipur, Defence Minister Rajnath Singh Udaipur visit, Defence Minister Rajnath Singh Rajasthan visit, Udaipur News, Rajasthan News, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह इन उदयपुर, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उदयपुर विजिट, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान विजिट, उदयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

21 Feb 2026 08:52 pm

Hindi News / National News / मनोज तिवारी का दिल्ली को बड़ा तोहफा! अब सिर्फ 5 रुपये में मिलेगा भरपेट खाना

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रंप के टैरिफ को रद्द करने पर भारत की पहली प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा

Indian Prime Minister Narendra Modi and US President Donald Trump
राष्ट्रीय

‘मीडिया में खुलकर बोल दिया तो…’, कांग्रेस अब BJP के साथ करने जा रही बड़ा खेल, कद्दावर नेता के इशारे से हलचल तेज

BJP Congress
राष्ट्रीय

जनरल नरवणे की किताब के विवाद पर राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, कहा- रिटायरमेंट के 20 साल बाद…

Defence Minister Rajnath Singh, Defence Minister Rajnath Singh in Udaipur, Defence Minister Rajnath Singh Udaipur visit, Defence Minister Rajnath Singh Rajasthan visit, Udaipur News, Rajasthan News, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह इन उदयपुर, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह उदयपुर विजिट, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह राजस्थान विजिट, उदयपुर न्यूज, राजस्थान न्यूज
राष्ट्रीय

SIR: केरल सहित विभिन्न राज्यों के लिए नई वोटर लिस्ट जारी, कहां-कितने लाख लोगों के कटे नाम?

Deletion of Name from Voter List
राष्ट्रीय

बुरे फंसे भाजपा विधायक, ठेकेदार से लाखों रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़े गए, 2 PA भी गिरफ्तार

राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.