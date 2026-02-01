‘मीडिया में खुलकर बोल दिया तो…’, कांग्रेस अब BJP के साथ करने जा रही बड़ा खेल, कद्दावर नेता के इशारे से हलचल तेज

भाजपा-कांग्रेस की प्रतीकात्मक तस्वीर। (फाइल फोटो- ANI)
कुछ ही दिनों पहले असम में भाजपा ने कांग्रेस के कद्दावर नेता भूपेन बोरा को अपनी पार्टी में शामिल कराया है। जिससे कांग्रस को बड़ा झटका लगा है। अब कांग्रेस भी असम में भाजपा के साथ बड़ा खेल करने जा रही है।
असम कांग्रेस के सीनियर लीडर रिपुन बोरा ने शनिवार को राज्य विधानसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को पार्टी में शामिल करने की स्ट्रैटेजी का इशारा किया है।
बोरा ने उन BJP नेताओं की डिटेल्स बताने से परहेज किया जिन्हें कांग्रेस शामिल करने पर विचार कर रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी के पास BJP नेताओं को कांग्रेस में लाने की कोई स्ट्रैटेजी है, तो उन्होंने कहा- हां, लेकिन मैं यह मीडिया को क्यों बताऊं। मीडिया में बोलने से खेल खत्म हो जाएगा। हम सही समय पर चीजें दिखाएंगे।
