‘मीडिया में खुलकर बोल दिया तो…’, कांग्रेस अब BJP के साथ करने जा रही बड़ा खेल, कद्दावर नेता के इशारे से हलचल तेज

बोरा ने उन BJP नेताओं की डिटेल्स बताने से परहेज किया जिन्हें कांग्रेस शामिल करने पर विचार कर रही है। जब उनसे पूछा गया कि क्या पार्टी के पास BJP नेताओं को कांग्रेस में लाने की कोई स्ट्रैटेजी है, तो उन्होंने कहा- हां, लेकिन मैं यह मीडिया को क्यों बताऊं। मीडिया में बोलने से खेल खत्म हो जाएगा। हम सही समय पर चीजें दिखाएंगे।