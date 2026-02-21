SIR: केरल सहित विभिन्न राज्यों के लिए नई वोटर लिस्ट जारी, कहां-कितने लाख लोगों के कटे नाम?

वोटर लिस्ट (फाइल फोटो)
केरल सहित विभिन्न राज्यों में चुनाव आयोग की ओर से नई मतदाता सूची जारी कर दी गई है। स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) पूरा होने के बाद केरल की नई वोटर लिस्ट में कुल वोटरों की संख्या 2,69,53,644 है।
चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के मुताबिक, रिविजन प्रोसेस के दौरान केरल में वोटर्स लिस्ट से 9,06,211 नाम हटा दिए गए हैं। इनमें से, 53,229 नाम कानूनी सुनवाई के बाद हटाए गए।
नाम ऐसे लोगों के हटाए गए हैं, जो मर चुके हैं या विदेश में जाकर बस गए हैं। वहीं, घर बदलने वाले लोग या डुप्लीकेशन वाले वोटरों के नाम भी काट दिए गए हैं।
फाइनल रोल में 4,24,518 नए वोटर जोड़े गए हैं। वहीं, इलेक्शन कमीशन ने साफ किया है कि अभी भी एनरोल करने का मौका है। आने वाले असेंबली इलेक्शन के लिए नॉमिनेशन फाइल करने की आखिरी तारीख तक नाम जोड़े जा सकते हैं।
वोटर्स अपने वोटर ID नंबर, नाम, रिश्तेदार का नाम, जन्म की तारीख या मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करके इलेक्शन कमीशन के ऑनलाइन पोर्टल के जरिए अपनी डिटेल्स वेरिफाई कर सकते हैं।
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण एक्सरसाइज पूरी करने के बाद अंतिम मतदाता सूची पब्लिश कर दी गई है। केंद्र शासित प्रदेश के फाइनल मतदाता अब 2,58,040 हो गए हैं।
अंडमान और निकोबार आइलैंड्स के मुख्य निर्वाचन अधिकारी एल कुमार ने बताया कि इस काम से काफी संख्या में अयोग्य वोटर्स की पहचान हुई और उनके नाम हटाए गए, जिनमें मरे हुए लोग, परमानेंट बाहर से आए लोग और डुप्लीकेट नामांकन शामिल हैं।
आधिकारिक डाटा के मुताबिक, पिछले साल अक्टूबर तक मतदाताओं की शुरुआती गिनती 3,10,404 थी। गिनती के दौरान इसमें काफी कमी आई।
23 दिसंबर, 2025 को प्रकाशित हुए ड्राफ्ट रोल में 64,014 अयोग्य नाम हटा दिए गए। 12 दिसंबर, 2025 से 22 जनवरी, 2026 तक के दावों और आपत्तियों के समय में, आयोग ने 16,919 योग्य वोटरों को जोड़ा और 5,269 को हटा दिया।
छत्तीसगढ़ में भी नई मतदाता सूची जारी कर दी गई है। राज्य में रजिस्टर्ड वोटरों की कुल संख्या अब 1,87,30,914 हो गई है, जिसमें 2,34,994 नए वोटर जुड़े हैं।
चुनाव आयोग की तरफ से यह साफ किया गया है कि SIR एक्सरसाइज के दौरान वोटरों से इकट्ठा की गई तस्वीरों के साथ लेटेस्ट वोटर रोल पब्लिश किए गए हैं ताकि एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी पक्की हो सके। चुनाव आयोग के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में 24 लाख नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए गए हैं।
ताजा डेटा के मुताबिक, सरगुजा जिले में कुल 6,02,310 वोटर हैं, जिसमें 3,813 वोटर की नेट बढ़ोतरी हुई है। बिलासपुर जिले में 13,41,254 वोटर हैं, जिसमें 29,031 वोटर (2.21 प्रतिशत) जुड़े हैं।
रायगढ़ जिले में 8,42,695 वोटर हैं, जिसमें 9,014 वोटर (1.08 प्रतिशत) जुड़े हैं, जबकि राजनांदगांव जिले में 7,92,482 वोटर हैं, जिसमें 12,277 वोटर (1.57 प्रतिशत) जुड़े हैं।
दुर्ग जिले में कुल 11,35,061 वोटर हैं, जिसमें 30,913 वोटर (2.80 प्रतिशत) जुड़े हैं और रायपुर जिले में 13,93,967 वोटर हैं, जिसमें कुल 521 वोटर (0.04 प्रतिशत) जुड़े हैं।
राजस्थान में भी नई मतदाता सूची जारी कर दी गई है। अब तक 5.15 करोड़ वोटर रिकॉर्ड में हैं। वहीं, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया के समापन के बाद शनिवार को फाइनल मतदाता सूची से 31 लाख से अधिक नामों को बाहर किया गया है।
चुनाव आयोग के अनुसार, 27 अक्टूबर 2025 की सूची में कुल मतदाता 5,46,56,215 थे। एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 41,84,891 नामों को ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं किया गया।
चुनाव आयोग ने आधिकारिक तौर पर जानकारी दी कि मतदाता सूची के अंतिम प्रकाशन में कुल मतदाताओं की संख्या 5,15,19,929 में से 2,69,57,881 पुरुष मतदाता और 2,45,61,486 महिला मतदाता हैं। इसके अलावा, 562 ट्रांसजेंडर मतदाता हैं।
एसआईआर के बाद कुल 10,48,605 मतदाताओं की वृद्धि हुई है, जो 2.08 प्रतिशत है। जयपुर जिले में 3.45 प्रतिशत, फलौदी में 3.22 प्रतिशत, भरतपुर में 2.78 प्रतिशत, सिरोही में 2.72 प्रतिशत व बूंदी में 2.71 प्रतिशत कुल मतदाताओं में वृद्धि हुई है।
