SIR: केरल सहित विभिन्न राज्यों के लिए नई वोटर लिस्ट जारी, कहां-कितने लाख लोगों के कटे नाम?

चुनाव आयोग की तरफ से यह साफ किया गया है कि SIR एक्सरसाइज के दौरान वोटरों से इकट्ठा की गई तस्वीरों के साथ लेटेस्ट वोटर रोल पब्लिश किए गए हैं ताकि एक्यूरेसी और ट्रांसपेरेंसी पक्की हो सके। चुनाव आयोग के मुताबिक, छत्तीसगढ़ में 24 लाख नाम वोटर लिस्ट से बाहर किए गए हैं।