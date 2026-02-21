‘भारत मंडपम में शर्ट क्यों उतारी?’ दिल्ली पुलिस का यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप, नेपाल से जुड़े साजिश के तार!

आरोपियों के वकील ने बताया कि आरोपी एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं और उन्होंने विरोध करने के अपने अधिकार का प्रयोग करते हुए भारत मंडपम में प्रदर्शन किया। आरोपियों के वकील ने कहा कि विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण था, किसी भी वीडियो में हिंसा नहीं दिखी। सभी आरोपित अपराधों के लिए 7 साल तक की सजा हो सकती है। आरोपियों के वकील ने कहा कि एफआईआर महज एक राजनीतिक चाल है। वकील ने यह भी कहा कि वे शिक्षित लोग हैं और उनके पास डिग्रियां हैं।