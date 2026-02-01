‘दौरे आ रहे थे…ब्लड प्रेशर हाई था’, सलमान के पिता सलीम खान की हेल्थ अपडेट आई सामने, मिलने पहुंचे शाहरुख खान

डॉक्टर जलील पारकर ने मीडिया को बताया कि सलमान खान के पिता सलीम खान को दौरे आ रहे थे और उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ा हुआ था। इसलिए अस्पताल की टीम ने तुरंत इलाज शुरू किया। उन्हें वेंटिलेटर पर इसलिए रखा गया ताकि उनकी स्थिति बिगड़े नहीं। जरूरी टेस्ट किए गए और एक छोटा-सा प्रोसीजर भी किया गया। फिलहाल सलीम खान को ICU में रखा गया है और उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टर के मुताबिक, वह ठीक हो रहे हैं, बस उम्र ज्यादा होने के कारण रिकवरी में थोड़ा समय लगेगा।