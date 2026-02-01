21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘दौरे आ रहे थे…ब्लड प्रेशर हाई था’, सलमान के पिता सलीम खान की हेल्थ अपडेट आई सामने, मिलने पहुंचे शाहरुख खान

Salim Khan Health Update: डॉ. जलील ने प्रेस से बात की और सलीम खान की हेल्थ पर अपडेट देते हुए बताया कि उन्हें दौरे आ रहे थे और उनका ब्लड प्रेशर हाई था। हमने उनका इलाज किया, इस बीच सलीम खान की हेल्थ देखने के लिए शाहरुख खान लीलावती हॉस्पिटल पहुंचे |

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Saurabh Mall

Feb 21, 2026

Salim Khan health updat Shahrukh Khan reached the hospital

सलमान के पिता सलीम खान की हेल्थ अपडेट: सलमान के दोस्त और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान मिलने पहुंचे लीलावती हॉस्पिटल (सोर्स: एक्स और iMDB)

Shah Rukh Khan Visit Lilavati Hospital: पिछले दिनों सलमान खान के पिता सलीम खान को उनकी तबीयत खराब होने पर लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी हालत जानने के लिए कई करीबी लोग अस्पताल पहुंचे। इसी दौरान, सलमान के दोस्त और बॉलीवुड स्टार शाहरुख खान भी उनसे मिलने पहुंचे। एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें शाहरुख खान की कार अस्पताल में एंट्री करती हुई दिख रही है।

बता दें सलीम खान को 17 फरवरी को अस्पताल में भर्ती किया गया था, तबीयत नाजुक होने के कारण उन्हें वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। बुधवार को डॉक्टर जलील पारकर ने बताया कि सलीम खान को हल्का ब्रेन हैमरेज हुआ है। उनकी उम्र ज्यादा होने की वजह से रिकवरी में समय लग सकता है।

जाना ताजा हेल्थ अपडेट…

डॉक्टर जलील पारकर ने मीडिया को बताया कि सलमान खान के पिता सलीम खान को दौरे आ रहे थे और उनका ब्लड प्रेशर भी बहुत बढ़ा हुआ था। इसलिए अस्पताल की टीम ने तुरंत इलाज शुरू किया। उन्हें वेंटिलेटर पर इसलिए रखा गया ताकि उनकी स्थिति बिगड़े नहीं। जरूरी टेस्ट किए गए और एक छोटा-सा प्रोसीजर भी किया गया। फिलहाल सलीम खान को ICU में रखा गया है और उनकी हालत स्थिर है। डॉक्टर के मुताबिक, वह ठीक हो रहे हैं, बस उम्र ज्यादा होने के कारण रिकवरी में थोड़ा समय लगेगा।

सलमान खान डॉक्टर से नाखुश

डॉक्टर के प्रेस में बयान देने के बाद, ‘Variety India’ ने बताया कि सलमान खान और उनका परिवार इस बात से खुश नहीं है कि लीलावती अस्पताल के डॉक्टरों ने बिना पूछे निजी हेल्थ जानकारी मीडिया के साथ शेयर की। परिवार ने अस्पताल से साफ कहा है कि आगे से बिना उनकी अनुमति के कोई भी मेडिकल जानकारी पब्लिक न की जाए।

परिवार के एक करीबी ने बताया, “हेल्थ एक निजी मामला है। बेहतर होगा कि मीडिया को कोई अपडेट न दिया जाए। अगर परिवार चाहेगा, तभी वे फैंस और लोगों से बात करेंगे।”

करीबी ने आगे कहा कि सलमान और उनका परिवार डॉक्टर के बयान से परेशान था और उन्होंने अस्पताल प्रशासन को साफ बता दिया है कि वे आगे किसी भी तरह की नई जानकारी पब्लिक नहीं करना चाहते।

ये भी पढ़ें

ICU में भर्ती Salim Khan की हालत में सुधार, मिलने पहुंचे एक्टर ने बताया अंदर का हाल
बॉलीवुड
ICU में भर्ती Salim Khan की हालत में सुधार, मिलने पहुंचे एक्टर ने बताया अंदर का हालात

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

bollywod news

Bollywood

Bollywood News

सलमान खान

Published on:

21 Feb 2026 11:18 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘दौरे आ रहे थे…ब्लड प्रेशर हाई था’, सलमान के पिता सलीम खान की हेल्थ अपडेट आई सामने, मिलने पहुंचे शाहरुख खान

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

‘सस्ती कॉपी’ विवाद को भूल आगे बढ़ीं तापसी पन्नू, बोलीं- मैंने कंगना रनौत के खिलाफ कभी कुछ नहीं कहा

Taapsee Pannu On Kangana Ranaut
मनोरंजन

ब्लैडर कैंसर से पहले भी मौत को मात दे चुके थे विनोद खन्ना, दूसरी पत्नी कविता खन्ना ने किया खुलासा

Vinod Khanna Battled Two Different Types of Cancer
बॉलीवुड

ज्योतिषी की इस भविष्यवाणी से जानें किसकी चमकेगी किस्मत? बॉक्स ऑफिस क्लैश पर बड़ा दावा

ज्योतिषी की इस भविष्यवाणी से जानें किसकी चमकेगी किस्मत? बॉक्स ऑफिस क्लैश पर बड़ा दावा
बॉलीवुड

Mumbai Crime Branch का बड़ा एक्शन! रणवीर सिंह के धमकी मामले में LOC जारी, जांच में जुटी पुलिस

Mumbai Crime Branch का बड़ा एक्शन! रणवीर सिंह के धमकी मामले में LOC जारी, जांच में जुटी पुलिस
बॉलीवुड

1987 का VIDEO वायरल! अमिताभ बच्चन की फिल्मों पर सवाल उठाने वाले बयान ने फिर छेड़ी बहस

1987 का VIDEO वायरल! अमिताभ बच्चन की फिल्मों पर सवाल उठाने वाले बयान ने फिर छेड़ी बहस
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.