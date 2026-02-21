ज्योतिषी की इस भविष्यवाणी से जानें किसकी चमकेगी किस्मत? बॉक्स ऑफिस क्लैश पर बड़ा दावा

Astrologer Predicts Box Office Fate Of Yash And Ranveer Singh: साउथ स्टार यश की फिल्म 19 मार्च, 2026 को रिलीज होने वाली है। फिल्म 'टॉक्सिक' का टीजर शुक्रवार यानी पिछले दिनो लॉन्च किया गया, जिसे मिला-जुला रिस्पॉन्स मिला है। बता दें, इसी दिन रणवीर सिंह की मोस्टअवेटेड फिल्म 'धुरंधर 2' भी पर्दे पर दस्तक देने को तैयार है, जिससे दोनों फिल्मों के बीच जबरदस्त क्लैश होने वाला है। इस बीच, सोशल मीडिया पर 'टॉक्सिक' और 'धुरंधर 2' की तुलना खूब की जा रही है और दोनों फिल्मों को लेकर दर्शकों में उत्सुकता चरम पर है।