Toxic टीजर में यश की कार वाली वायरल गर्ल कौन? जिसने इंटरनेट पर मचा दी है हलचल

फिल्म डायरेक्टर गीतू मोहनदास के विजन की इन दिनों हर तरफ तारीफ हो रही है। फेमस फिल्म मेकर रामगोपाल वर्मा (RGV) तो गीतू के मुरीद हो गए हैं और आरजीबी ने यहां तक बोल दिया है कि जिस तरह से गीतू ने इस टीजर को शूट किया है, वैसा कोई मेल डायरेक्टर (पुरुष निर्देशक) भी नहीं कर सकता। तो वहीं बॉलीवुड एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने टीजर को 'डायनामाइट' बताया, जबकि विवेक अग्निहोत्री ने भी गीतू के काम की सराहना कर रहे हैं।