21 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

ICU में भर्ती Salim Khan की हालत में सुधार, मिलने पहुंचे एक्टर ने बताया अंदर का हाल

Azaz Khan On Salim Khan: ICU में भर्ती सलीम खान की हालत में धीरे-धीरे सुधार हो रहा है, जिससे उनके परिवार और फैंस में राहत की लहर दौड़ गई है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 21, 2026

ICU में भर्ती Salim Khan की हालत में सुधार, मिलने पहुंचे एक्टर ने बताया अंदर का हालात

सलीम खान की तबीयत में सुधार बताया एजाज खान ने (सोर्स: IMDb)

Azaz Khan On Salim Khan: फेमस राईटर और बॉलीवुड के दिग्गज सलीम खान की तबीयत में सुधार के खबर ने उनके फैंस को राहत दी है। बता दें, शुक्रवार शाम को एक्टर एजाज खान अस्पताल पहुंचे और सलीम खान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि सलीम खान की हालत बेहतर हो रही है और फिलहाल वे ICU में हैं। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो सोमवार को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने की उम्मीद है।

हाई ब्लड प्रेशर और मिनिमल ब्रेन हेमरेज की समस्या

सलीम खान को 17 फरवरी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और मिनिमल ब्रेन हेमरेज की समस्या हुई है। दरअसल, डॉक्टरों ने उन्हें ICU में रखा और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। वरिष्ठ जलील पारकर ने बताया कि ब्रेन हेमरेज मामूली था, जिस कारण सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। इसके साथ ही, उनकी डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी की जांच भी की गई, जिससे दिमाग की नसों की स्थिति का पता चला।

स्टार्स अस्पताल में उनका हालचाल लेने पहुंचे

सलीम खान के परिवार के सदस्य और बॉलीवुड की कई फेमस स्टार्स अस्पताल में उनका हालचाल लेने पहुंच रही हैं। जावेद अख्तर, फराह खान सहित कई अन्य ने भी अस्पताल का दौरा किया। सलीम के बेटे सलमान खान रोजाना अस्पताल जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं।

बता दें, अरबाज खान, सोहेल खान और करीबी रिश्तेदार भी उनसे मिलने आते हैं। हालांकि, डॉक्टरों की टीम 24 घंटे उनकी निगरानी कर रही है, लेकिन उनकी हेल्थ अपडेट देने से फिलहाल मना किया गया है। फिर भी, हालिया जानकारी से ये उम्मीद बढ़ गई है कि सलीम खान जल्द ही स्वस्थ होकर अपने घर लौटेंगे। उनके शुभचिंतकों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Published on:

21 Feb 2026 10:52 am

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ICU में भर्ती Salim Khan की हालत में सुधार, मिलने पहुंचे एक्टर ने बताया अंदर का हाल

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

हाई स्कूल में टूटा था दिल… प्यार पर भरोसा नहीं, एक्ट्रेस ने सुनाया ब्रेकअप का दिल छू लेने वाला किस्सा

हाई स्कूल में टूटा था दिल… प्यार पर भरोसा नहीं, एक्ट्रेस ने सुनाया ब्रेकअप का दिल छू लेने वाला किस्सा
बॉलीवुड

मुझे देखते ही नफरत करने लगे थे…पीक पर छोड़ी एक्टिंग, एक्ट्रेस ने Nana Patekar पर लगाया ऐसा आरोप

नीशा सिंह
बॉलीवुड

राजपाल यादव ने जेल में अपने रूटीन का किया खुलासा, बोले- ‘मैं सुबह उठकर सबसे पहले…

Rajapal Yadav's most difficult time in jail
बॉलीवुड

एक्टर अन्नू कपूर ने दिया बड़ा बयान, बोले- हिंदुओं के लिए एकजुट रहना बहुत जरूरी

Annu Kapoor on Vand Mataram
बॉलीवुड

मुझे हेलेन आंटी को स्वीकारने में वक्त लगा…, जब सलमान खान ने पापा की दूसरी शादी पर दिया था बड़ा बयान

Salman Khan with Helen and Salma Khan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.