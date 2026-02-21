ICU में भर्ती Salim Khan की हालत में सुधार, मिलने पहुंचे एक्टर ने बताया अंदर का हाल

सलीम खान की तबीयत में सुधार बताया एजाज खान ने (सोर्स: IMDb)
Azaz Khan On Salim Khan: फेमस राईटर और बॉलीवुड के दिग्गज सलीम खान की तबीयत में सुधार के खबर ने उनके फैंस को राहत दी है। बता दें, शुक्रवार शाम को एक्टर एजाज खान अस्पताल पहुंचे और सलीम खान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि सलीम खान की हालत बेहतर हो रही है और फिलहाल वे ICU में हैं। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो सोमवार को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने की उम्मीद है।
सलीम खान को 17 फरवरी को मुंबई के लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया था। प्रारंभिक जांच में पता चला कि उन्हें हाई ब्लड प्रेशर और मिनिमल ब्रेन हेमरेज की समस्या हुई है। दरअसल, डॉक्टरों ने उन्हें ICU में रखा और वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया। वरिष्ठ जलील पारकर ने बताया कि ब्रेन हेमरेज मामूली था, जिस कारण सर्जरी की जरूरत नहीं पड़ी। इसके साथ ही, उनकी डिजिटल सबट्रैक्शन एंजियोग्राफी की जांच भी की गई, जिससे दिमाग की नसों की स्थिति का पता चला।
सलीम खान के परिवार के सदस्य और बॉलीवुड की कई फेमस स्टार्स अस्पताल में उनका हालचाल लेने पहुंच रही हैं। जावेद अख्तर, फराह खान सहित कई अन्य ने भी अस्पताल का दौरा किया। सलीम के बेटे सलमान खान रोजाना अस्पताल जाकर उनके स्वास्थ्य की जानकारी लेते हैं।
बता दें, अरबाज खान, सोहेल खान और करीबी रिश्तेदार भी उनसे मिलने आते हैं। हालांकि, डॉक्टरों की टीम 24 घंटे उनकी निगरानी कर रही है, लेकिन उनकी हेल्थ अपडेट देने से फिलहाल मना किया गया है। फिर भी, हालिया जानकारी से ये उम्मीद बढ़ गई है कि सलीम खान जल्द ही स्वस्थ होकर अपने घर लौटेंगे। उनके शुभचिंतकों के लिए ये बहुत बड़ी राहत की खबर है।
