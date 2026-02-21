ICU में भर्ती Salim Khan की हालत में सुधार, मिलने पहुंचे एक्टर ने बताया अंदर का हाल

Azaz Khan On Salim Khan: फेमस राईटर और बॉलीवुड के दिग्गज सलीम खान की तबीयत में सुधार के खबर ने उनके फैंस को राहत दी है। बता दें, शुक्रवार शाम को एक्टर एजाज खान अस्पताल पहुंचे और सलीम खान से मुलाकात के बाद मीडिया से बात की, जिसमें उन्होंने बताया कि सलीम खान की हालत बेहतर हो रही है और फिलहाल वे ICU में हैं। डॉक्टरों की निगरानी में उनका इलाज जारी है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो सोमवार को उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज मिलने की उम्मीद है।