बेड बॉक्स खोलते ही उड़ गए होश! मां-बेटी की लाशें घर के अंदर छिपी मिलीं, पड़ोसी पर हत्या का शक

पुलिस के अनुसार, ज्योति के पति सुदर्शन जब काम से घर लौटे तो उन्होंने ही सबसे पहले शव देखे। बेड बॉक्स के अंदर शव रखे थे, लेकिन ढक्कन पूरी तरह बंद नहीं था। प्रारंभिक मेडिकल जांच में शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले थे, लेकिन शनिवार को हुए पोस्टमॉर्टम में गला घोंटने और मुंह दबाने से मौत की पुष्टि हुई।