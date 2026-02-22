22 फ़रवरी 2026,

रविवार

बेड बॉक्स खोलते ही उड़ गए होश! मां-बेटी की लाशें घर के अंदर छिपी मिलीं, पड़ोसी पर हत्या का शक

Aali Vihar murder case: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के आली विहार में एक घर के बेड बॉक्स से 35 वर्षीय महिला और उसकी 6 साल की बेटी के शव मिलने से सनसनी फैल गई। पोस्टमॉर्टम में गला घोंटने और मुंह दबाने से हत्या की पुष्टि हुई है। पुलिस ने महिला के कथित रिश्ते के एंगल पर जांच शुरू कर दी है और नामजद आरोपी फिलहाल फरार है।

नई दिल्ली

image

Ashib Khan

Feb 22, 2026

दिल्ली में मां-बेटी की मिली लाश (Photo-AI)

Delhi double murder: दक्षिण-पूर्वी दिल्ली के आली विहार इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां घर के बेड के बॉक्स से 35 वर्षीय महिला और उसकी छह साल की बेटी के शव बरामद हुए। पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के अनुसार दोनों की मौत गला घोंटने और मुंह दबाने से हुई है। हालांकि अभी अंतिम रिपोर्ट अभी आना बाकी है।

मृतकों की पहचान ज्योती, जो कि गृहिणी थीं, और उनकी छह वर्षीय बेटी के रूप में हुई है। वहीं पुलिस ने इसी इमारत में रहने वाले 35 वर्षीय अकाउंटेंट दीनदयाल को हत्या के आरोप में नामजद किया है। 

आरोपी ने महिला और बेटी की गला दबाकर की हत्या

शुरुआती जांच में सामने आया है कि ज्योति और आरोपी के बीच कथित तौर पर संबंध थे। पुलिस को शक है कि जब महिला ने यह संबंध खत्म करने की कोशिश की, तो आरोपी ने गुस्से में महिला और उसकी बेटी की हत्या कर दी।

बॉक्स में मिले दोनों शव

बता दें कि सरिता विहार थाने को शुक्रवार रात करीब 10:30 बजे भीम कॉलोनी स्थित घर से दो शव मिलने की PCR कॉल मिली। मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने महिला और बच्ची के शव बेड के स्टोरेज बॉक्स में छिपे हुए पाए। दोनों को तुरंत एम्स ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।

शरीर पर नहीं मिले चोट के निशान

पुलिस के अनुसार, ज्योति के पति सुदर्शन जब काम से घर लौटे तो उन्होंने ही सबसे पहले शव देखे। बेड बॉक्स के अंदर शव रखे थे, लेकिन ढक्कन पूरी तरह बंद नहीं था। प्रारंभिक मेडिकल जांच में शरीर पर कोई बाहरी चोट के निशान नहीं मिले थे, लेकिन शनिवार को हुए पोस्टमॉर्टम में गला घोंटने और मुंह दबाने से मौत की पुष्टि हुई।

पुलिस ने दर्ज किया मामला

पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (BNS) के तहत हत्या का मामला दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। आरोपी फिलहाल फरार बताया जा रहा है।

खेल रही 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद की हत्या, CCTV फुटेज से आरोपी की हुई पहचान
राष्ट्रीय
Darbhanga, child rape, child murder, six-year-old girl,

Updated on:

22 Feb 2026 08:09 am

Published on:

22 Feb 2026 08:08 am

Hindi News / National News / बेड बॉक्स खोलते ही उड़ गए होश! मां-बेटी की लाशें घर के अंदर छिपी मिलीं, पड़ोसी पर हत्या का शक

