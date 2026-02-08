8 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

खेल रही 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद की हत्या, CCTV फुटेज से आरोपी की हुई पहचान

परिजनों के मुताबिक, बच्ची शनिवार शाम दो अन्य बच्चों के साथ खेलने निकली थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी।

2 min read
Google source verification

दरभंगा

image

Ashib Khan

Feb 08, 2026

Darbhanga, child rape, child murder, six-year-old girl,

बिहार में 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म (File Photo)

बिहार के दरभंगा में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक छह साल की बच्ची का शव तालाब के पास खून से लथपथ हालत में मिला। बच्ची शनिवार शाम खेलते समय लापता हो गई थी। घंटों की तलाश के बाद यह दर्दनाक सच्चाई सामने आई, जिसने पूरे इलाके को सदमे और गुस्से में डाल दिया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई और गिरफ्तार किया।

खेलते-खेलते हुई थी लापता

परिजनों के मुताबिक, बच्ची शनिवार शाम दो अन्य बच्चों के साथ खेलने निकली थी, लेकिन देर रात तक घर नहीं लौटी। अंधेरा होने के बाद परिवार और मोहल्ले के लोग उसे तलाशते रहे। खोजबीन के दौरान तालाब के पास सुनसान इलाके में कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दी। जब लोग वहां पहुंचे तो बच्ची का शव खून से सना हुआ पड़ा मिला। तुरंत पुलिस को सूचना दी गई।

जांच में जुटी पुलिस

यूनिवर्सिटी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। एसएसपी जगुनाथ रेड्डी खुद घटनास्थल पर पहुंचे और जांच की कमान संभाली। मामले की गंभीरता को देखते हुए फॉरेंसिक साइंस लैब (FSL) और साइबर सेल की टीमें भी सबूत जुटाने में लगाई गईं।

एसएसपी रेड्डी ने कहा, “एक छह साल की बच्ची का शव बरामद हुआ है। सभी टीमें जांच में लगी हैं और हर पहलू से मामले की पड़ताल की जा रही है।”

CCTV से आरोपी की पहचान

जांच के दौरान पुलिस को जानकारी मिली कि तीन बच्चे एक साथ तालाब के पास खेल रहे थे। आरोपी ने तीनों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन सिर्फ एक बच्ची को पकड़कर अंधेरे इलाके में ले गया। बाकी दो बच्चे किसी तरह बचकर भाग निकले और बाद में परिजनों को पूरी घटना बताई।

बच्चों के बयान के आधार पर पुलिस ने आसपास के इलाकों के CCTV फुटेज खंगाले। फुटेज दिखाने पर बच्चों ने आरोपी की पहचान विकास महतो के रूप में की। इसके बाद पुलिस ने उसके घर पर छापा मारकर उसे गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय उसके कपड़ों पर खून के धब्बे भी मिले हैं।

परिवार का आरोप: दुष्कर्म के बाद हत्या

पीड़ित बच्ची के परिजनों ने आरोप लगाया कि हत्या से पहले उसके साथ दुष्कर्म किया गया। परिवार का कहना है कि बच्ची के शरीर की हालत गंभीर हिंसा की ओर इशारा करती है। परिजनों ने आरोपी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की है।

एसएसपी रेड्डी ने कहा कि घटना का पूरा सच पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा। मेडिकल रिपोर्ट से स्थिति साफ होगी।

सड़क पर उतरे लोग

घटना के बाद इलाके में आक्रोश फैल गया। रविवार को स्थानीय लोगों ने सुंदरपुर बेला मंदिर के पास मुख्य सड़क जाम कर दी और आरोपी को कड़ी सजा देने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। नाराज लोगों ने प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। स्थिति को संभालने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। वरिष्ठ अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों से बातचीत कर उन्हें सख्त कार्रवाई का भरोसा दिलाया।

ये भी पढ़ें

70 साल के किसान को सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर लगाई आग, तमिलनाडु में दिल दहला देने वाला कांड
राष्ट्रीय
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

08 Feb 2026 01:33 pm

Hindi News / National News / खेल रही 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद की हत्या, CCTV फुटेज से आरोपी की हुई पहचान

बड़ी खबरें

View All

बिहार चुनाव

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री की चर्चा तेज, कांग्रेस बोली- मजाक मत बनाइए

पटना

बाहुबली आनंद मोहन के बेटे बनेंगे मंत्री? मंत्रिमंडल विस्तार पर क्या बोले चेतन आनंद

bihar politics
पटना

खेसारी के बाद एक और भोजपुरी स्टार का राजनीति से मोहभंग! रितेश पांडे ने जनसुराज से दिया इस्तीफा, जानिए क्या कहा...

bihar politics
पटना

तेजस्वी यादव के विधायकों को तोड़ने की तैयारी में BJP? कृषि मंत्री बोले- NDA के संपर्क में RJD के सभी MLA

Tejashwi Yadav
पटना

उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में सब ठीक नहीं? RLM के चार में से तीन MLA लिट्टी-चोखा पार्टी से रहे गायब

Upendra Kushwaha
पटना
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.