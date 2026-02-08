खेल रही 6 साल की बच्ची की दुष्कर्म के बाद की हत्या, CCTV फुटेज से आरोपी की हुई पहचान

बिहार के दरभंगा में उस वक्त सनसनी फैल गई, जब एक छह साल की बच्ची का शव तालाब के पास खून से लथपथ हालत में मिला। बच्ची शनिवार शाम खेलते समय लापता हो गई थी। घंटों की तलाश के बाद यह दर्दनाक सच्चाई सामने आई, जिसने पूरे इलाके को सदमे और गुस्से में डाल दिया। वहीं सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी की पहचान की गई और गिरफ्तार किया।