70 साल के किसान को सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर लगाई आग, तमिलनाडु में दिल दहला देने वाला कांड

70 वर्षीय किसान को लगाई आग (photo-AI)
Tamil Nadu farmer set on fire: तमिलनाडु के कडलूर जिले में गुरुवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां दो युवकों ने एक 70 वर्षीय किसान को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बतयाा जा रहा है कि आरोपियों ने किसान को सड़क पर दौड़ाया भी था। इस बर्बर हमले से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों में भारी आक्रोश है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।
पीड़ित किसान की पहचान राजेन्द्रन के रूप में हुई है, जो अपने एक दोस्त के साथ दोपहिया वाहन पर जा रहे थे। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, आरोपियों ने रास्ते में दोनों को रोका, राजेन्द्रन के साथी को खदेड़ दिया और फिर बुजुर्ग किसान पर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए।
राजेन्द्रन को गंभीर हालत में कडलूर सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी स्थिति नाजुक बनी हुई है। घटना के बाद कडलूर पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए चार विशेष टीमें गठित की हैं।
घटना को लेकर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि शुरुआती जांच में मामला व्यक्तिगत रंजिश से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक, पीड़ित की बहू से जुड़े एक कथित अवैध संबंध (एक्स्ट्रा-मैरिटल अफेयर) को लेकर विवाद इस हमले की वजह हो सकता है, हालांकि पुलिस जांच अभी जारी है।
फिलहाल पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और पूछताछ शुरू कर दी है, जबकि मुख्य आरोपी के रूप में मणिकंदन नामक व्यक्ति की पहचान की गई है। पुलिस का कहना है कि जांच आगे बढ़ने के साथ और तथ्य सामने आएंगे।
इसी बीच असम के पश्चिमी कोकराझार जिले में इस महीने की शुरुआत में एक युवक की बेरहमी से हत्या के बाद हालात बेकाबू हो गए। इस घटना के बाद हिंसक प्रदर्शन, आगजनी और तोड़फोड़ ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया।
जानकारी के अनुसार, सिखना ज्वहव्लाओ की दो गुटों के बीच हुई हिंसक झड़प में पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी, जबकि विरोध प्रदर्शन के दौरान घायल हुए सुनील मुर्मू की बाद में इलाज के दौरान मौत हो गई।
