70 साल के किसान को सड़क पर दौड़ा-दौड़ाकर लगाई आग, तमिलनाडु में दिल दहला देने वाला कांड

Tamil Nadu farmer set on fire: तमिलनाडु के कडलूर जिले में गुरुवार शाम एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई, जहां दो युवकों ने एक 70 वर्षीय किसान को पेट्रोल डालकर आग लगा दी। बतयाा जा रहा है कि आरोपियों ने किसान को सड़क पर दौड़ाया भी था। इस बर्बर हमले से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है और लोगों में भारी आक्रोश है। फिलहाल पुलिस ने तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।