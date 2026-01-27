नवसारी का दर्जी फैजान निकला आतंकी साजिशकर्ता? गुजरात ATS की गिरफ्तारी से हड़कंप

जांच में फैजान के मोबाइल फोन से बड़ी मात्रा में आपत्तिजनक डिजिटल सामग्री बरामद हुई, जिसमें जैश-ए-मोहम्मद और अल-कायदा के समर्थन में वीडियो, ऑडियो और तस्वीरें शामिल हैं। इनमें लाल किले पर तिरंगे की जगह काला झंडा, भारत का विकृत नक्शा, “आजाद कश्मीर” के प्रतीक, खुलेआम हिंसा की धमकियां और कुछ लोगों की तस्वीरें “टारगेट” के रूप में चिह्नित मिलीं।