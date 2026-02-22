ट्रेलर ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर, 5 पुलिसकर्मियों की मौत, 3 की हालत नाजुक

झारसुगुड़ा के पुलिस अधीक्षक गुंडाला रेड्डी राघवेंद्र ने बताया कि चालक को पकड़ लिया गया है। उन्होंने दुर्घटनास्थल का दौरा करने और बाद में अस्पताल में घायल कर्मियों से मुलाकात करने के बाद कहा, “हादसे के कारणों की जांच की जा रही है।” मिली जानकारी के मुताबिक, पुलिस यह भी पता लगाने में जुटी हुई है कि क्या यह हादसा चालक की लापरवाही से हुआ या नींद आने या किसी तकनीकी खराबी के कारण हुआ।