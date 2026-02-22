होली से पहले बड़ी आतंकी साजिश हुई बेनकाब, हमले की योजना बना रहे 8 संदिग्धों को किया गिरफ्तार

तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल में हुई इस कार्रवाई से पहले राष्ट्रीय राजधानी में खुफिया अलर्ट जारी किया गया है। सूत्रों के मुताबिक, आतंकियों द्वारा दिल्ली के लाल किले के पास किसी मंदिर को निशाना बनाए जाने की आशंका है। लाल किला और चांदनी चौक के आसपास के प्रमुख धार्मिक स्थल पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा (Lashkar-e-Taiba ) के निशाने पर हैं। इनपुट्स से संकेत मिला है कि समूह आईईडी (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) हमले की साजिश रच सकता है और चांदनी चौक क्षेत्र का एक मंदिर संभावित लक्ष्य हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, 6 फरवरी को पाकिस्तान के इस्लामाबाद में एक मस्जिद में हुए विस्फोट का बदला लेने के लिए यह संगठन भारत में बड़े हमले की योजना बना सकता है।