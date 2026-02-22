22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

‘फ्री कश्मीर के पोस्टर’, तमिलनाडु में गिरफ्तार 6 संदिग्धों से पूछताछ में निकला बांग्लादेश कनेक्शन, सुरक्षा एजेंसियों के उड़े होश

Suspected Terrorists Arrested in Tamil Nadu: दिल्ली पुलिस ने 6 संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। इनका बांग्लादेश कनेक्शन भी सामने आया है। पूछताछ में आतंकियों ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Feb 22, 2026

दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई (Photo: IANS)

Delhi Police arrested 6 suspected terrorists: दिल्ली पुलिस ने तमिलनाडु से 6 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। पूछताछ में दिल्ली पुलिस को बड़ी जानकारी हाथ लगी है। पूछताछ में आरोपियों ने कहा कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और बांग्लादेश के आतंकवादी संगठनों की शह पर एक बड़े आतंकी हमले की साजिश रची जा रही थी। पकड़े गए संदिग्धों में बांग्लादेश के नागरिक भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार आतंकियों के पास से दर्जनों मोबाइल फोन और सिमकार्ड बरामद किए।

आतंकी संगठनों के समर्थन में कर रहे थे पोस्ट

दिल्ली पुलिस ने कहा कि तमिलनाडु से पकड़े गए संदिग्ध पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों के समर्थन में सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट कर रहे थे। तमिलनाडु के उथुकुली से 2, पल्लादम से 3 और तिरुमुरुगनपूंडी इलाके से एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि संदिग्धों ने अपनी पहचान छिपाकर रखी और फर्जी आधार कार्ड के सहारे गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपियों ने कई शहरों की रैकी की। दिल्ली में फ्री कश्मीर के पोस्टर भी लगाए।

मोबाइल को भेजा गया फॉरेंसिक जांच के लिए

शुरुआती जांच में यह भी पता चला कि संदिग्धों के पास से बरामद मोबाइल का इस्तेमाल कथित तौर पर बैन किए गए आतंकी संगठनों को सपोर्ट करने वाले कंटेंट को शेयर करने और संदिग्ध हैंडलर्स के साथ संपर्क बनाए रखने के लिए किया गया था। हालांकि, कम्युनिकेशन रिकॉर्ड को एनालाइज करने और बड़े नेटवर्क से संभावित लिंक की पहचान करने के लिए फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है।

इंटेलिजेंस इनपुट के बाद हुई गिरफ्तारियां

दिल्ली पुलिस ने बताया कि ये गिरफ्तारियां भड़काऊ ऑनलाइन एक्टिविटी और बॉर्डर पार से काम कर रहे कट्टरपंथी लोगों के साथ संदिग्ध बातचीत के बारे में खास इंटेलिजेंस इनपुट के बाद की गईं। पुलिस ने तमिलनाडु में अलग-अलग जगहों पर छापे मारे और संदिग्धों को पकड़ा। संदिग्धों की पहचान मिजानुर रहमान, मोहम्मद शबत, उमर, मोहम्मद लितान, मोहम्मद शाहिद और मोहम्मद उज्जल के रूप में हुई।

आतंकी मॉड्यूल में अब तक कुल 8 गिरफ्तारियां

इस आतंकी मॉड्यूल में अब तक कुल 8 गिरफ्तारियां हुई हैं। पिछले दिनों दो संदिग्धों को दिल्ली पुलिस ने पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया था। फिलहाल, दिल्ली पुलिस तमिलनाडु में गिरफ्तारी के बाद सभी संदिग्धों को दिल्ली लेकर पहुंची है। यहां संदिग्धों से पूछताछ हो सकती है, जिसमें कई और खुलासे होने की संभावनाएं हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Feb 2026 12:05 pm

Hindi News / National News / ‘फ्री कश्मीर के पोस्टर’, तमिलनाडु में गिरफ्तार 6 संदिग्धों से पूछताछ में निकला बांग्लादेश कनेक्शन, सुरक्षा एजेंसियों के उड़े होश

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी

Indian army encounter with terrorists
राष्ट्रीय

16 साल कम उम्र के छात्र स्कूल-कॉलेज में नहीं कर पाएंगे मोबाइल इस्तेमाल, सिद्धारमैया सरकार ने मांगे सुझाव

CM Siddaramaiah Statement
राष्ट्रीय

Sharad Pawar: NCP (SP) प्रमुख शरद पवार को अचानक अस्पताल में कराया भर्ती, जानें अब कैसी हालत

Sharad Pawar, Nationalist Congress Party , NCP Sharad Pawar faction chief, Supriya Sule statement, Sharad Pawar hospitalised,
राष्ट्रीय

PM Kisan Yojana: पीएम किसान की 22वीं किस्त को लेकर आई बड़ी जानकारी? जानें कब होगी जारी

PM Kisan Yojana
कारोबार

होली से पहले बड़ी आतंकी साजिश हुई बेनकाब, हमले की योजना बना रहे 8 संदिग्धों को किया गिरफ्तार

Police arrest eight terror suspects tamil nadu and west bengal
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.