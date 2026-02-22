‘फ्री कश्मीर के पोस्टर’, तमिलनाडु में गिरफ्तार 6 संदिग्धों से पूछताछ में निकला बांग्लादेश कनेक्शन, सुरक्षा एजेंसियों के उड़े होश

दिल्ली पुलिस ने कहा कि तमिलनाडु से पकड़े गए संदिग्ध पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठनों के समर्थन में सोशल मीडिया पर कंटेंट पोस्ट कर रहे थे। तमिलनाडु के उथुकुली से 2, पल्लादम से 3 और तिरुमुरुगनपूंडी इलाके से एक संदिग्ध को पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस की पूछताछ में सामने आया है कि संदिग्धों ने अपनी पहचान छिपाकर रखी और फर्जी आधार कार्ड के सहारे गारमेंट इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। पुलिस सूत्रों के अनुसार, आरोपियों ने कई शहरों की रैकी की। दिल्ली में फ्री कश्मीर के पोस्टर भी लगाए।