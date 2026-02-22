लड़की को Flying Kiss देना पड़ा भारी, कोर्ट ने आरोपी को दी 3 साल की सजा

लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद मामला विशेष अदालत में पहुंचा। सुनवाई के दौरान आरोपी के वकील ने दलील दी कि लड़का तो बस कार्यक्रम में डांस कर रहा था और उसी डांस के दौरान गलती से हाथ का ऐसा इशारा हो गया। इसके अलावा, झूठी दुश्मनी की बात भी गढ़ी गई। लेकिन स्पेशल कोर्ट के जज ने बचाव पक्ष की सभी दलीलों को सिरे से खारिज कर दिया। अदालत ने साफ किया कि फ्लाइंग किस देना कोई डांस का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक 'यौन कृत्य' है जो सीधे तौर पर एक महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाता है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी माता-पिता अपनी बेटी की इज्जत को झूठे केस के लिए दांव पर नहीं लगाएंगे। सुबूतों के आधार पर अदालत ने पीछा करने (Stocking) और यौन उत्पीड़न के मामले में दोषी को 3 साल की कठोर जेल और 3000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।