BJP में शामिल होने के बाद भूपेन बोरा की सामने आई पहली प्रतिक्रिया, बोले-कांग्रेस…..

भाजपा में शामिल होने के बाद भूपेन बोरा ने कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पार्टी अपने मूल मूल्यों से भटक गई है और देश की आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचा रही है। बोरा ने कहा, "मैंने कांग्रेस में 32 साल काम किया। जो कपड़े मैं आज पहन रहा हूँ, वे मेरे खून से सने हैं। यह खून राहुल गांधी की उपस्थिति में लगा।" उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि वह राष्ट्रीय गौरव के मामलों में समझौता कर रही है। बोरा ने स्पष्ट किया, "मैंने कांग्रेस में 32 साल ईमानदारी और निष्ठा के साथ सेवा की। लेकिन कांग्रेस ने राष्ट्रीय आत्म-सम्मान को ठेस पहुंचाई। यह मैं स्वीकार नहीं कर सकता।"