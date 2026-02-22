16 साल कम उम्र के छात्र स्कूल-कॉलेज में नहीं कर पाएंगे मोबाइल इस्तेमाल, सिद्धारमैया सरकार ने मांगे सुझाव

कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार 16 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए स्कूल और कॉलेज परिसरों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में राज्य सरकार ने सभी स्कूलों और सरकारी कॉलेजों के कुलपतियों से सुझाव मांगे हैं। यह कदम सोशल मीडिया की लत और नशीले पदार्थों के संपर्क में आने के खतरों को रोकने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।