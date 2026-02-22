22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

16 साल कम उम्र के छात्र स्कूल-कॉलेज में नहीं कर पाएंगे मोबाइल इस्तेमाल, सिद्धारमैया सरकार ने मांगे सुझाव

कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार 16 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए स्कूल और कॉलेज परिसरों में मोबाइल फोन प्रतिबंध पर विचार कर रही है। मुख्यमंत्री ने छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और सोशल मीडिया की लत को लेकर चिंता जताई।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 22, 2026

CM Siddaramaiah Statement

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया (इमेज सोर्स: एक्स ANI)

कर्नाटक की सिद्धारमैया सरकार 16 साल से कम उम्र के छात्रों के लिए स्कूल और कॉलेज परिसरों में मोबाइल फोन पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी कर रही है। इस संबंध में राज्य सरकार ने सभी स्कूलों और सरकारी कॉलेजों के कुलपतियों से सुझाव मांगे हैं। यह कदम सोशल मीडिया की लत और नशीले पदार्थों के संपर्क में आने के खतरों को रोकने के उद्देश्य से उठाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने इसके लिए ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य देशों का उदाहरण दिया। उन्होंने छात्रों के व्यवहार, शिक्षा और मानसिक स्वास्थ्य पर मोबाइल फोन के प्रभाव को लेकर गहरी चिंता जताई। इस मुद्दे पर उन्होंने सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की बैठक में उनसे सुझाव मांगे।

मुख्यमंत्री ने बैठक में जोर देकर कहा कि आजकल बच्चे सोशल मीडिया के प्रति अत्यधिक आकर्षित हो रहे हैं, जो उनके भविष्य के लिए चिंताजनक है। उन्होंने कहा, यहां सभी कुलपति उपस्थित हैं। मैं इस विषय पर आपकी राय जानना चाहता हूं। उन्होंने यह भी कहा कि मोबाइल के माध्यम से कुछ बच्चे नशीले पदार्थों के संपर्क में आ रहे हैं और इसके शिकार हो रहे हैं।

सरकार कर रही सुझावों का इंतजार

राज्य सरकार का मानना है कि मोबाइल फोन की लत के कारण छात्रों की शिक्षा और आचरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा है। इसलिए स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालय परिसरों में नाबालिग छात्रों के लिए मोबाइल प्रतिबंध पर विचार किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऑस्ट्रेलिया समेत कई अन्य देशों ने भी इस दिशा में कदम उठाए हैं।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार नाबालिग छात्रों को मोबाइल की लत से दूर रखना और उनके मानसिक स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है। सरकार का मानना है कि कुलपति शिक्षा क्षेत्र की गहरी समझ रखते हैं और उनके सुझाव इस निर्णय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। अब सिद्धारमैया सरकार उनकी प्रतिक्रिया का इंतजार कर रही है, जिसके आधार पर आगे फैसला लिया जाएगा।

ये भी पढ़ें

‘मेरे बाद उसका क्या होगा?’..इसी डर में रिटायर्ड ISRO कर्मचारी ने ली पत्नी की जान, बेटी के मुकरने से पुलिस हैरान
राष्ट्रीय
Nageshwar Rao and Sandhya Shri

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Feb 2026 12:26 pm

Hindi News / National News / 16 साल कम उम्र के छात्र स्कूल-कॉलेज में नहीं कर पाएंगे मोबाइल इस्तेमाल, सिद्धारमैया सरकार ने मांगे सुझाव

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

कांग्रेस शासित राज्य में BJP प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, घर से निकलते ही पुलिस ने लिया हिरासत में

telangana bjp chief
राष्ट्रीय

Weekly Weather Update: अगले 7 दिनों के मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। उत्तर भारत में जहां चिलचिलाती गर्मी अपना असर दिखाएगी, वहीं दक्षिण और पूर्वी राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है।

IMD Rain Alert
राष्ट्रीय

BJP में शामिल होने के बाद भूपेन बोरा की सामने आई पहली प्रतिक्रिया, बोले-कांग्रेस…..

Bhupen Borah joins BJP
राष्ट्रीय

लड़की को हवा में किस करना पड़ा महंगा, विशेष अदालत ने मनचले को भेजा 3 साल के लिए जेल

Flying kiss
राष्ट्रीय

जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी

Indian army encounter with terrorists
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.