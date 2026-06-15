US-ईरान डील की बड़ी शर्तें क्या हैं? पाकिस्तान को पीस डील में नहीं मिली तवज्जो, ट्रंप ने चीन, रूस को कहा शुक्रिया

रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, ईरान के सरकारी टीवी का कहना है कि तेहरान ने अमेरिका को शांति समझौते के लिए मजबूर किया। व्हाइट हाउस ने तुरंत समझौते की जानकारी जारी नहीं की। इस शांति समझौते में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और पीएम शहबाज शरीफ का ट्रंप ने जिक्र नहीं किया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ने रूस और चीन का शुक्रिया अदा किया। हालांकि, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने जानकारी दी है कि शांति समझौते पर हस्ताक्षर 19 जून को स्विट्जरलैंड में होगा। उन्होंने शांति समझौते के प्रयास के लिए कतर, सऊदी अरब और तुर्की को भी शुक्रिया कहा।