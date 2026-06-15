विधानसभा चुनाव में मिले थे महज 822 वोट, अब पार्टी के पास 20 सांसद; जानें NCPI का पूरा इतिहास

TMC Rebel MPs Join NCPI: ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों के विलय करने के बाद सबसे ज्यादा चर्चा नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी (NPCI) की पार्टी हो रही है। इस पार्टी को त्रिपुरा में 2023 के विधानसभा चुनाव में महज 822 वोट मिले थे, जो कि नोटा से भी कम थे। लेकिन अब 20 सांसदों वाली यह पार्टी बन गई है। 2023 में इस NCPI का गठन हुआ था और इसे महज 1.13 लाख रुपये का चंदा मिला था।