काकोली चाहती थी TMC पर हो बागी गुट का कब्जा, सायोनी घोष और मिताली छोड़ना चाहते थे पार्टी

20 rebel TMC MPs merge with NCPI: 14 जून की शाम को तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने नेशनलिस्ट सिटीजन पार्टी ऑफ इंडिया में विलय की घोषणा की। उन्होंने इस सिलसिले में स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात भी की। लोकसभा में टीएमसी के बागी गुट का नेतृत्व करने वाली सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने मीडिया से कहा कि हमने स्पीकर से सदन में सीटिंग अरेंजमेंट बदलने की मांग की है। उन्होंने कहा कि हमने स्पीकर से कहा है कि हम नेशनलिस्ट सिटिजन्स पार्टी में विलय कर रहे हैं, लेकिन इस विलय से पहले बागी गुट में अलग अलग राय थी।