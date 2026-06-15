NDA में TDP और JDU से भी बड़ी हो जाएगी NCPI, दलबदलुओं को नकारने का देती थी नारा

NCPI merger with TMC MP: देश की राजनीति में नेशनल सिटीजन पार्टी (NCPI) की अचानक चर्चा होने लगी है। तृणमूल कांग्रेस के 20 सांसदों ने NCPI में विलय कर लिया है और सदन में एनडीए का साथ देने की बात कही है। 20 जनवरी 2023 को चुनाव आयोग ने नेशनल सिटीजन पार्टी को पंजीकृत गैर-मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में मान्यता दी थी। पार्टी ने अपना पहला चुनाव त्रिपुरा में लड़ा था और महज 822 वोट मिले थे।