NCPI में TMC के सांसदों के विलय, संसद के दोनों सदनों में NDA दो-तिहाई बहुमत के करीब; फिर से परिसीमन बिल लाने की तैयारी में सरकार?

वहीं खबरें सामने आ रही है TMC के 20 सांसदों के विलय के बाद अब शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों पर नजर है। दरअसल, खबरें सामने आ रही है कि शिवसेना उद्धव गुट के सांसदों भी नाराज चल रहे है। ये सांसद एकनाथ शिंदे के संपर्क में बताए जा रहे हैं। इसी आशंका को दूर करने के लिए रविवार को उद्धव ठाकरे ने अपने सांसदों की एक मीटिंग बुलाई थी। लोकसभा में उद्धव गुट के 9 सांसद है। यदि ये सांसद एकनाथ शिंदे के साथ एनडीए का समर्थन करते है तो सदन में NDA के सांसदों की संख्या बढ़ जाएगी।