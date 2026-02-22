जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी

किश्तवाड़ के चटरू इलाके में पिछले साल सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक दर्जन से ज़्यादा मुठभेड़ें हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि इस इलाके में विदेशी आतंकवादियों का एक ग्रुप काम कर रहा है, जो किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर जिलों के बीच जगह बदलते रहते हैं। आर्मी, J&K पुलिस और CRPF पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस ग्रुप का तेज़ी से पीछा कर रहे हैं, और इसी वजह से यह ग्रुप सिक्योरिटी फोर्स पर हमला करने की कोशिश करने के बजाय एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है।