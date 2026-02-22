जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी

आतंकियों संग भारतीय सेना की मुठभेड़ (फोटो-IANS)
जम्मू-कश्मीर के किश्तवार में आतंकियों और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ हुई है। किश्तवार के चतरू इलाके में जैश ए मोहम्मद के तीन आतंकियों को सुरक्षाबलों ने घेर लिया है। दोनों ओर से भीषण गोलीबारी हो रही है। इससे पहले 4 फरवरी को भी चतरू में ही सुरक्षाबलों ने जैश के ही एक आतंकी को मार गिराया था। वहीं, उधमपुर जिले में भी गुफा में छिपे जैश के 2 आतंकियों को ग्रेनेड विस्फोट में मार गिराया गया था।
सेना से जुड़े अधिकारियों ने मीडिया को बताया कि सेना, J&K पुलिस और CRPF समेत सुरक्षा बलों ने किश्तवाड़ जिले के चटरू के जंगल इलाके में CASO (कॉर्डन एंड सर्च ऑपरेशन) शुरू किया। उन्हें खुफिया जानकारी मिली थी कि जैश-ए-मोहम्मद (JeM) के दो से तीन आतंकवादी घने जंगल वाले इलाके में छिपे हुए हैं।
अधिकारियों ने कहा कि जब सुरक्षाबल छिपे हुए आतंकवादियों के पास पहुंचे, तो उन्होंने गोली चला दी। सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी है। बर्फ से ढके इलाके में और मदद भेजी गई है। इस महीने इस इलाके में यह दूसरी मुठभेड़ है। इससे पहले 4 फरवरी को इसी घने जंगल वाले इलाके में गोलीबारी हुई थी।
किश्तवाड़ के चटरू इलाके में पिछले साल सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच एक दर्जन से ज़्यादा मुठभेड़ें हो चुकी हैं। माना जा रहा है कि इस इलाके में विदेशी आतंकवादियों का एक ग्रुप काम कर रहा है, जो किश्तवाड़, डोडा और उधमपुर जिलों के बीच जगह बदलते रहते हैं। आर्मी, J&K पुलिस और CRPF पाकिस्तानी आतंकवादियों के इस ग्रुप का तेज़ी से पीछा कर रहे हैं, और इसी वजह से यह ग्रुप सिक्योरिटी फोर्स पर हमला करने की कोशिश करने के बजाय एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू डिवीज़न के पहाड़ी जिलों में पाकिस्तानी आतंकवादियों को खत्म करने के साफ आदेश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री ने 7 फरवरी को जम्मू के अपने पिछले दौरे के दौरान केंद्र शासित प्रदेश में पूरी तरह शांति लाने के लिए मिशन-मोड अप्रोच अपनाने की बात कही थी।
