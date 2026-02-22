22 फ़रवरी 2026,

रविवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

AI Summit 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

कांग्रेस शासित राज्य में BJP प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, घर से निकलते ही पुलिस ने लिया हिरासत में

तेलंगाना पुलिस ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष को हिरासत में लिया है। इससे पहले शनिवार को कांग्रेस शासित राज्य की पुलिस ने रामचंदर राव को घर में नजरबंद किया था। पढ़ें पूरी खबर...

2 min read
Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Feb 22, 2026

telangana bjp chief

तेलंगाना बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामचंदर राव (फोटो-IANS)

तेलंगाना BJP प्रदेश अध्यक्ष एन रामचंदर राव को पुलिस ने घर से निकलते ही हिरासत में ले लिया। राव कामारेड्डी जिले के बांसवाड़ा शहर के लिए घर से निकल रहे थे। दरअसल, वहां बीते शुक्रवार को दो संप्रदायों के बीच हिंसक झड़प हुई थी। रामचंदर राव हिंसा से पीड़ित परिवारों से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार ने कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें वहां जाने की इजाजत नहीं दी।

तेलंगाना में आपातकाल जैसी स्थिति है: राव

हिरासत में लिए जाने के बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष रामचंदर राव ने X पर पोस्ट किया कि राज्य में आपातकाल जैसी स्थिति है। उन्होंने कहा कि वह BJP MLA के. वेंकट रमना रेड्डी के साथ एकजुटता दिखाने के लिए कामारेड्डी जा रहे। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाया कि बांसवाड़ा शहर में हिंदू संगठनों द्वारा बुलाए गए बंद के दौरान 100 BJP कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। उन्होंने लिखा, “एंटी-हिंदू, मुस्लिम लीग माओवादी कांग्रेस ने मुझे गिरफ्तार कर लिया है और बांसवाड़ा के हिंदुओं और कामारेड्डी में हमारे कार्यकर्ताओं के लिए खड़े होने की वजह से मुझे बोलारम PS ले जा रहे हैं।”

कांग्रेस नई मुस्लिम लीग बन गई है

उन्होंने पहले लिखा था कि कांग्रेस शासित तेलंगाना में, ऐसा लगता है कि बांसवाड़ा के हिंदू पीड़ितों के लिए खड़ा होना और कामारेड्डी में हमारे कार्यकर्ताओं के लिए आवाज़ उठाना एक “क्राइम” बन गया है। यह साफ हो जाए, कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है, इसने खुद को तुष्टीकरण के निचले और निचले लेवल तक गिरा दिया है। अपने कामों से, ऐसा लगता है कि यह हमारे इतिहास की बांटने वाली राजनीति के सबसे बुरे चैप्टर को भी पीछे छोड़ने के लिए पक्का इरादा कर चुकी है। अगर कांग्रेस को लगता है कि मुझे मेरे घर तक सीमित रखने से मैं चुप हो जाऊंगा या उसे जवाबदेही से बचने का मौका मिलेगा, तो यह बहुत बड़ी गलती है। मैं अपने लोगों के साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा। चाहे कितना भी दबाव क्यों न हो।

आखिर हुआ क्या था?

बांसवाड़ा शहर में शुक्रवार शाम को एक सुपरमार्केट में भक्ति गीत बजाने पर एक युवक के एतराज जताने के बाद झड़प हो गई। सुपरमार्केट के कर्मचारियों ने युवक पर हमला किया। इसके बाद सुपरमार्केट के पास दोनों समुदायों के लोगों ने पत्थरबाजी की, जिससे दो पुलिसवाले घायल हो गए। झड़प के बाद, पुलिस ने आगे की झड़पों को रोकने के लिए शहर में और फोर्स तैनात कर दी। पुलिस ने दो केस दर्ज किए और दंगे में शामिल 12 आरोपियों को गिरफ्तार किया।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

22 Feb 2026 01:56 pm

Hindi News / National News / कांग्रेस शासित राज्य में BJP प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, घर से निकलते ही पुलिस ने लिया हिरासत में

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

पाकिस्तान बॉर्डर से सटे पुलिस चौकी पर तैनात ASI और होमगार्ड की गोली मारकर हत्या, पुलिस महकमे में मचा हड़कंप

क्राइम (प्रतीकात्मक तस्वीर)
राष्ट्रीय

Weekly Weather Update: अगले 7 दिनों के मौसम में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। उत्तर भारत में जहां चिलचिलाती गर्मी अपना असर दिखाएगी, वहीं दक्षिण और पूर्वी राज्यों में भारी बारिश और आंधी-तूफान का अलर्ट जारी किया गया है।

IMD Rain Alert
राष्ट्रीय

BJP में शामिल होने के बाद भूपेन बोरा की सामने आई पहली प्रतिक्रिया, बोले-कांग्रेस…..

Bhupen Borah joins BJP
राष्ट्रीय

लड़की को हवा में किस करना पड़ा महंगा, विशेष अदालत ने मनचले को भेजा 3 साल के लिए जेल

Flying kiss
राष्ट्रीय

जम्मू कश्मीर में सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ जारी

Indian army encounter with terrorists
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.