कांग्रेस शासित राज्य में BJP प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, घर से निकलते ही पुलिस ने लिया हिरासत में

उन्होंने पहले लिखा था कि कांग्रेस शासित तेलंगाना में, ऐसा लगता है कि बांसवाड़ा के हिंदू पीड़ितों के लिए खड़ा होना और कामारेड्डी में हमारे कार्यकर्ताओं के लिए आवाज़ उठाना एक “क्राइम” बन गया है। यह साफ हो जाए, कांग्रेस नई मुस्लिम लीग है, इसने खुद को तुष्टीकरण के निचले और निचले लेवल तक गिरा दिया है। अपने कामों से, ऐसा लगता है कि यह हमारे इतिहास की बांटने वाली राजनीति के सबसे बुरे चैप्टर को भी पीछे छोड़ने के लिए पक्का इरादा कर चुकी है। अगर कांग्रेस को लगता है कि मुझे मेरे घर तक सीमित रखने से मैं चुप हो जाऊंगा या उसे जवाबदेही से बचने का मौका मिलेगा, तो यह बहुत बड़ी गलती है। मैं अपने लोगों के साथ मजबूती से खड़ा रहूंगा। चाहे कितना भी दबाव क्यों न हो।