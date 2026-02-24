गुरुग्राम में युवती ने युवक को जड़े कई थप्पड़, बीच सड़क हाईवोल्टेज ड्रामा का वीडियो वायरल

हंगामे के कारण कुछ समय तक सड़क पर यातायात प्रभावित रहा। हैरानी की बात यह है कि घटना के बाद भी किसी पक्ष की ओर से पुलिस में शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है। गुरुग्राम पुलिस के प्रवक्ता संदीप कुमार के अनुसार, वायरल वीडियो का संज्ञान लिया गया है, लेकिन अब तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। बिना शिकायत के कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती।