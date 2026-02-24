DMK नेता के बेटे ने दिखाया रसूख! कहासुनी बढ़ने पर परिवार पर चढ़ा दी कार, एक की मौत

DMK नेता के बेटे ने परिवार पर चढ़ाई कार
DMK leader Son Arrest: तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके के एक नेता के 20 वर्षीय बेटे को कार से परिवार के चार लोगों को कुचलने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मुख्य आरोपी आदित्य के साथ कार में मौजूद उसके दोस्त ऋतिक कुमार और हरीश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।
मृतक की पहचान शिवमूर्ति के रूप में हुई है, जो सहायक श्रम निरीक्षक थे और कृष्णागिरि जिले के निवासी थे। पुलिस के मुताबिक, आदित्य कार चला रहा था और शिवमूर्ति के घर के बाहर खड़े दोपहिया वाहन से रास्ता अवरुद्ध था। उसने हॉर्न बजाया, जिसके बाद शिवमूर्ति और उनके परिवार के सदस्य वाहन हटाने बाहर आए।
इसी दौरान कहासुनी शुरू हो गई। आरोप है कि आदित्य ने गुस्से में कार चढ़ा दी, जिससे शिवमूर्ति, उनके बेटे किरुबाकरन, बहू अम्सावल्लि और पोती निलानी घायल हो गए। शिवमूर्ति को सबसे ज्यादा चोट लगी और उनकी मौत हो गई।
पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की जांच जारी है। पीड़ित के बेटे किरुबाकरन ने बताया कि आरोपी नशे में थे और पहले दोपहिया वाहन को टक्कर मारकर नुकसान पहुंचाया, फिर डंडा लेकर मारपीट की कोशिश की।
शिवमूर्ति की बहू अम्सावल्लि ने कहा कि परिवार विवाद को शांतिपूर्वक सुलझाना चाहता था, लेकिन अचानक कार चढ़ा दी गई, जिससे उनके ससुर की मौत हो गई और बच्ची घायल हो गई।
एक पुलिस अधिकारी ने मीडिया को बताया कि आदित्य के पिता तमिलनाडु के कृष्णागिरि जिले में DMK के स्थानीय नेता हैं। पीड़ित परिवार ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है।
इस घटना को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष नैनार नागेंद्रन ने राज्य सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि DMK के कार्यकर्ता खुद को इतना शक्तिशाली समझने लगे हैं कि कहीं भी कुछ भी करने को तैयार हैं।
बड़ी खबरेंView All
राष्ट्रीय
ट्रेंडिंग