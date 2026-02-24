DMK नेता के बेटे ने दिखाया रसूख! कहासुनी बढ़ने पर परिवार पर चढ़ा दी कार, एक की मौत

DMK leader Son Arrest: तमिलनाडु में सत्तारूढ़ डीएमके के एक नेता के 20 वर्षीय बेटे को कार से परिवार के चार लोगों को कुचलने के मामले में गिरफ्तार किया गया है। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मुख्य आरोपी आदित्य के साथ कार में मौजूद उसके दोस्त ऋतिक कुमार और हरीश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है।