उड़ान भरते ही पवन हंस के हेलिकॉप्टर में आई खराबी, अंडमान में सुमद्र में हुई क्रैश लैंडिंग

झारखंड विमान हादसे के बाद आज एक बार फिर दुखद खबर सामने आई है। अंडमान द्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित मायाबंदर शहर से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद पवन हंस का एक हेलिकॉप्टर समुद्र में क्रैश हो गया।

Google source verification

भारत

image

Pushpankar Piyush

Feb 24, 2026

Helicopter Crash

हेलिकॉप्टर दुर्घटना (फोटो-एआई)

झारखंड विमान हादसे के बाद आज एक बार फिर दुखद खबर सामने आई है। अंडमान द्वीप के उत्तरी हिस्से में स्थित मायाबंदर शहर से उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद पवन हंस का एक हेलिकॉप्टर समुद्र में क्रैश हो गया।

हेलिकॉप्टर संचालन करने वाली कंपनी पवन हंस के प्रवक्ता ने कहा कि घटना सुबह करीब 9.30 बजे हुई। हेलिकॉप्टर पोर्ट ब्लेयर से दो क्रू मेंबर और पांच यात्रियों के साथ उड़ान भरी थी। तकनीकी खराबी के कारण हेलिकॉप्टर समुद्रा में उतारा गया। अधिकारियों ने कहा कि मायाबंदर में लैंडिंग के समय हेलिकॉप्टर रनवे से करीब 300 मीटर पहले समुद्र में उतरा। हेलिकॉप्टर में खराबी की शुरुआती जांच शुरू कर दी गई है।

सरकारी कंपनी है पवन हंस

पवन हंस देश की सबसे बड़ी सरकारी हेलिकॉप्टर सेवा कंपनी है। इसकी स्थापना वर्ष 1985 में हुई थी। यह कंपनी मुख्य रूप से दूर-दराज और दुर्गम इलाकों को जोड़ने का काम करती है। कई बार वीआईपी और बड़े नेता भी इसकी सेवाओं का उपयोग करते हैं।

झारखंड प्लेन क्रैश में 7 लोगों की मौत

इस घटना से एक दिन पहले झारखंड के चतरा जिले में भी एक बड़ा विमान हादसा हुआ था। रांची से दिल्ली जा रही एक एयर एंबुलेंस जंगल क्षेत्र में क्रैश हो गई। इस हादसे में कुल 7 लोगों की मौत हो गई, जिनमें दो पायलट, एक डॉक्टर, एक नर्स, एक मरीज और उसके दो सहयोगी शामिल थे।

Updated on:

24 Feb 2026 01:53 pm

Published on:

24 Feb 2026 12:05 pm

Hindi News / National News / उड़ान भरते ही पवन हंस के हेलिकॉप्टर में आई खराबी, अंडमान में सुमद्र में हुई क्रैश लैंडिंग

