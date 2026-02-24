उड़ान भरते ही पवन हंस के हेलिकॉप्टर में आई खराबी, अंडमान में सुमद्र में हुई क्रैश लैंडिंग

हेलिकॉप्टर संचालन करने वाली कंपनी पवन हंस के प्रवक्ता ने कहा कि घटना सुबह करीब 9.30 बजे हुई। हेलिकॉप्टर पोर्ट ब्लेयर से दो क्रू मेंबर और पांच यात्रियों के साथ उड़ान भरी थी। तकनीकी खराबी के कारण हेलिकॉप्टर समुद्रा में उतारा गया। अधिकारियों ने कहा कि मायाबंदर में लैंडिंग के समय हेलिकॉप्टर रनवे से करीब 300 मीटर पहले समुद्र में उतरा। हेलिकॉप्टर में खराबी की शुरुआती जांच शुरू कर दी गई है।