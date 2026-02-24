क्या तीसरी बार राज्यसभा भेजे जाएंगे हरिवंश? 2022 में उनकी भूमिका को लेकर अहसज हो गए थे नीतीश

पत्रकार रहे हरिवंश नारायण सिंह साल 2014 जदयू की टिकट पर राज्यसभा पहुंचे थे। अगस्त 2018 से वह ऊपरी सदन के डिप्टी चेयरमैन हैं। संसदीय कार्यवाही के दौरान संतुलित व संंयमित रवैये के चलते वह पक्ष व विपक्ष के साथ आसानी से तालमेल बैठा लेते हैं, लेकिन साल 2022 में जब जदयू ने NDA से नाता तोड़ा और महागठबंधन में शामिल हुई, तब पार्टी के नेताओं की अपेक्षा थी कि हरिवंश उपसभापति पद से त्यागपत्र दे दें, लेकिन उन्होंने इसे संवैधानिक मर्यादा और संसदीय परंपरा का विषय बताकर पद पर बने रहना उचित समझा। उनका यह निर्णय सीएम नीतीश व जदयू को असहज कर गया। यह भी एक बड़ी वजह है कि उनके नाम पर पार्टी के भीतर सहमति नहीं बनती दिख रही है।