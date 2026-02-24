कनाडा का बड़ा एक्शन: भारत आने से पहले PM मार्क कार्नी का मास्टरस्ट्रोक, 26/11 के तहव्वुर राणा की…

Mastermind: कनाडा (Canada) सरकार ने 2008 के मुंबई आतंकी हमलों (26/11 Mumbai attack) के मुख्य षडयंत्रकारियों में से एक, तहव्वुर हुसैन राणा (Tahawwur Rana) के खिलाफ एक बहुत सख्त और बड़ा कदम उठाया है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी (Mark Carney)के बहुप्रतीक्षित भारत दौरे से ठीक पहले, उनकी सरकार ने 65 वर्षीय पाकिस्तानी मूल के इस आतंकवादी की कनाडाई नागरिकता रद्द करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। फिलहाल तहव्वुर राणा भारत की जेल में बंद है और उस पर राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (NIA) का मुकदमा चल रहा है। कनाडा के इमिग्रेशन, रिफ्यूजीस एंड सिटिजनशिप (IRCC) विभाग ने राणा को एक आधिकारिक नोटिस भेजा है। इसमें कहा गया है कि राणा ने साल 2000 में अपनी नागरिकता हासिल करने के लिए झूठ का सहारा लिया था और धोखाधड़ी की थी। हालांकि कनाडा यह कार्रवाई आतंकवाद के आरोपों के आधार पर नहीं कर रहा है, बल्कि फर्जीवाड़ा कर नागरिकता हासिल करने के जुर्म में वह ऐसा कर रहा है।