Mumbai Attack Case: NIA कोर्ट से मुंबई 26/11 हमले के आतंकी तहव्वुर राणा को राहत नहीं, 8 सितंबर तक बढ़ाई गई न्यायिक हिरासत

Tahawwur Rana Custody Extension: एनआईए विशेष अदालत ने बुधवार को तहव्वुर राणा की न्यायिक हिरासत 8 सितंबर तक बढ़ा दी है। हिरासत की अवधि पूरी होने के बाद तहव्वुर राणा को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत में पेश किया गया। एनआईए ने पूरक आरोप पत्र दाखिल किया है और अब मामले की जांच दस्तावेजों की समीक्षा के चरण में है। ध्यान रहे कि 26 नवंबर 2008 को मुंबई में एक संगठित आतंकवादी हमला हुआ था, जिसे ‘26/11 मुंबई हमले’ के नाम से जाना जाता है। इस हमले में आतंकवादियों ने कई जगहों पर फायरिंग और बम विस्फोट किए थे। इस हमले में लगभग 166 लोग मारे गए और कई लोग घायल हुए। हमले की गहराई और योजना को देखते हुए इसे भारत के इतिहास में सबसे भयानक आतंकवादी हमला माना जाता है।