Jharkhand Air Ambulance Crash: बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए जमीन बेच दी थी, शव को देखते ही फफक कर रो पड़े पिता, चीत्कार सुन सहम गए लोग

चंदवा कस्बे में संजय कुमार एक छोटे रेस्टोरेंट के मालिक थे। रेस्टोरेंट में सोमवार को शॉर्ट सर्किट से लगी आग में वे गंभीर रूप से झुलस गए थे। उनका इलाज रांची के एक अस्पताल में चल रहा था। हालात बिगड़ने पर डॉक्टरों ने परिवार को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की सलाह दी। इसके बाद परिवार ने करीब 8 लाख रुपए खर्च कर एयर एम्बुलेंस बुक की। इसके लिए परिवार ने लोन और रिश्तेदारों से कर्ज लिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एयर एम्बुलेंस उड़ान के दौरान अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवाओं और खराब दृश्यता के कारण विमान संतुलन खो बैठा और घने जंगल में क्रैश हो गया। इस हादसे में सभी की मौके पर ही मौत हो गई।