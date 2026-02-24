24 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Khatu ShyamJi Mela 2026

Chhattisgarh Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

राष्ट्रीय

Jharkhand Air Ambulance Crash: बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए जमीन बेच दी थी, शव को देखते ही फफक कर रो पड़े पिता, चीत्कार सुन सहम गए लोग

Ranchi-Delhi Air Ambulance Crash: झारखंड के चतरा जिले में दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त, जिसमें डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता समेत सभी 7 लोगों की मौके पर मौत। मरीज संजय कुमार शॉर्ट सर्किट से गंभीर रूप से सुलझ गए थे और बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा था। हादसे में डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता के निधन पर उनके पिता ने क्या कहा, पूरी रिपोर्ट पढ़ें।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Satya Brat Tripathi

Feb 24, 2026

Jharkhand Air Ambulance Crash

झारखंड के चतरा जिले में एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त, सात लोगों की मौत, जिसमें डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और मरीज संजय कुमार भी शामिल हैं। (Photo - IANS)

Jharkhand Air Ambulance Crash: झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के घने जंगल में दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार सभी सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में मृतकों में एक डॉक्टर भी शामिल थे। एयर एम्बुलेंस हादसे के बाद मृतक डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता के पिता ने मीडिया से बात करते हुए अपने बेटे के निधन पर शोक व्यक्त किया।

पिता ने अपने बेटे डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता का शव संभालते हुए फफक-फफककर रोए और कहा, “मेरा बेटा डॉक्टर था। उसने मुझसे कहा था कि वह मरीजों के साथ दिल्ली जा रहा है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और मेरा बेटा अब हमारे बीच नहीं है। मैंने उसे पढ़ाने के लिए अपनी खेत (farmland) बेच दी थी।”

हॉस्पिटल के सीईओ ने भी दुख जताया

रांची के देवकमल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के सीईओ डॉ. अनंत सिन्हा ने भी विमान हादसे में डॉक्टर के निधन पर दुख जताया और कहा, “अफसोस की बात है कि हमें खबर मिली कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया… डॉ. विकास गुप्ता हमारे करीब थे, दुर्भाग्य से उनकी भी मौत हो गई।”

उन्होंने बताया कि एयर एम्बुलेंस में सवार मरीज संजय कुमार आईसीयू में उपचाराधीन थे और उन्हें 60% जलन आई थी। हमने उन्हें ICU में रखा था। कुछ रिश्तेदारों ने सुझाव दिया कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए विदेश ले जाया जाए। परिवार ने बातचीत की और एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की।

शॉर्ट सर्किट में झुलसे थे संजय कुमार

चंदवा कस्बे में संजय कुमार एक छोटे रेस्टोरेंट के मालिक थे। रेस्टोरेंट में सोमवार को शॉर्ट सर्किट से लगी आग में वे गंभीर रूप से झुलस गए थे। उनका इलाज रांची के एक अस्पताल में चल रहा था। हालात बिगड़ने पर डॉक्टरों ने परिवार को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की सलाह दी। इसके बाद परिवार ने करीब 8 लाख रुपए खर्च कर एयर एम्बुलेंस बुक की। इसके लिए परिवार ने लोन और रिश्तेदारों से कर्ज लिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एयर एम्बुलेंस उड़ान के दौरान अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवाओं और खराब दृश्यता के कारण विमान संतुलन खो बैठा और घने जंगल में क्रैश हो गया। इस हादसे में सभी की मौके पर ही मौत हो गई।

उड़ान के 23 मिनट बाद ATC से टूटा संपर्क

मिली जानकारी के अनुसार, एयर एम्बुलेंस ने सोमवार शाम करीब 7:11 बजे रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। खराब मौसम के कारण रूट डायवर्ट करने की कोशिश में एयर एम्बुलेंस का ATC से संपर्क टूट गया और विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हुई – मरीज संजय कुमार, उनकी पत्नी बसंती देवी और भांजा ध्रुव। इसके अलावा, एयर एम्बुलेंस के पायलट स्वराज दीप सिंह, सह-पायलट विवेक, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और नर्सिंग स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा भी अपनी जान गंवा बैठे। इस हादसे के बाद न केवल परिजन सदमे में हैं, बल्कि पूरा क्षेत्र इस हादसे से शोकाकुल है।

ये भी पढ़ें

DMK नेता के बेटे ने दिखाया रसूख! कहासुनी बढ़ने पर परिवार पर चढ़ा दी कार, एक की मौत
राष्ट्रीय
DMK leader son arrest, Tamil Nadu car ramming case, Krishnagiri murder case, Adithya arrest DMK,

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

24 Feb 2026 01:10 pm

Published on:

24 Feb 2026 12:39 pm

Hindi News / National News / Jharkhand Air Ambulance Crash: बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए जमीन बेच दी थी, शव को देखते ही फफक कर रो पड़े पिता, चीत्कार सुन सहम गए लोग

पत्रिका लाइव अपडेट

Chhattisgarh Budget 2026 Live Updates: वित्त मंत्री ओपी चौधरी पेश कर रहे छत्तीसगढ़ का बजट, यहां पढ़िए पल पल अपडेट्स

Chhattisgarh Budget 2026 Live: 12:30 बजे पेश होगा छत्तीसगढ़ का बजट, यहां देखिए पल पल अपडेट्स
रायपुर

बड़ी खबरें

View All

राष्ट्रीय

ट्रेंडिंग

क्या तीसरी बार राज्यसभा भेजे जाएंगे हरिवंश? 2022 में उनकी भूमिका को लेकर अहसज हो गए थे नीतीश

jdu political donation
राष्ट्रीय

झारखंड में प्यार में सूली चढ़ा दलित युवक, ग्रामीणों ने पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

Palamu lynching case, Dalit man killed in Jharkhand, BNS 103(2) mob lynching, Padwa police station case
राष्ट्रीय

नवविवाहित दलित जोड़े को मंदिर से निकाला, ऊंची जाती के व्यक्ति ने देवता आने का ढोंग कर दिए आदेश, देखें वीडियो

Karnataka temple
राष्ट्रीय

शारीरिक संबंध के बाद ‘कुंडली मिसमैच’ का बहाना? दिल्ली हाईकोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला

राष्ट्रीय

Jayalalitha Birth Anniversary: तमिलनाडु असेंबली के बाहर DMK के मंत्री ने खींची थी साड़ी, अगला चुनाव जीतकर बनी CM

Jayalalithaa, former CM of Tamil Nadu
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.