Jharkhand Air Ambulance Crash: बेटे को डॉक्टर बनाने के लिए जमीन बेच दी थी, शव को देखते ही फफक कर रो पड़े पिता, चीत्कार सुन सहम गए लोग

झारखंड के चतरा जिले में एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त, सात लोगों की मौत, जिसमें डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और मरीज संजय कुमार भी शामिल हैं। (Photo - IANS)
Jharkhand Air Ambulance Crash: झारखंड के चतरा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के घने जंगल में दिल्ली जा रही एयर एम्बुलेंस दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें सवार सभी सात लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। इस हादसे में मृतकों में एक डॉक्टर भी शामिल थे। एयर एम्बुलेंस हादसे के बाद मृतक डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता के पिता ने मीडिया से बात करते हुए अपने बेटे के निधन पर शोक व्यक्त किया।
पिता ने अपने बेटे डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता का शव संभालते हुए फफक-फफककर रोए और कहा, “मेरा बेटा डॉक्टर था। उसने मुझसे कहा था कि वह मरीजों के साथ दिल्ली जा रहा है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया और मेरा बेटा अब हमारे बीच नहीं है। मैंने उसे पढ़ाने के लिए अपनी खेत (farmland) बेच दी थी।”
रांची के देवकमल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के सीईओ डॉ. अनंत सिन्हा ने भी विमान हादसे में डॉक्टर के निधन पर दुख जताया और कहा, “अफसोस की बात है कि हमें खबर मिली कि एक विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया… डॉ. विकास गुप्ता हमारे करीब थे, दुर्भाग्य से उनकी भी मौत हो गई।”
उन्होंने बताया कि एयर एम्बुलेंस में सवार मरीज संजय कुमार आईसीयू में उपचाराधीन थे और उन्हें 60% जलन आई थी। हमने उन्हें ICU में रखा था। कुछ रिश्तेदारों ने सुझाव दिया कि उन्हें बेहतर इलाज के लिए विदेश ले जाया जाए। परिवार ने बातचीत की और एयर एम्बुलेंस की व्यवस्था की।
चंदवा कस्बे में संजय कुमार एक छोटे रेस्टोरेंट के मालिक थे। रेस्टोरेंट में सोमवार को शॉर्ट सर्किट से लगी आग में वे गंभीर रूप से झुलस गए थे। उनका इलाज रांची के एक अस्पताल में चल रहा था। हालात बिगड़ने पर डॉक्टरों ने परिवार को बेहतर इलाज के लिए दिल्ली ले जाने की सलाह दी। इसके बाद परिवार ने करीब 8 लाख रुपए खर्च कर एयर एम्बुलेंस बुक की। इसके लिए परिवार ने लोन और रिश्तेदारों से कर्ज लिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। एयर एम्बुलेंस उड़ान के दौरान अचानक मौसम खराब हो गया। तेज हवाओं और खराब दृश्यता के कारण विमान संतुलन खो बैठा और घने जंगल में क्रैश हो गया। इस हादसे में सभी की मौके पर ही मौत हो गई।
मिली जानकारी के अनुसार, एयर एम्बुलेंस ने सोमवार शाम करीब 7:11 बजे रांची एयरपोर्ट से उड़ान भरी थी। खराब मौसम के कारण रूट डायवर्ट करने की कोशिश में एयर एम्बुलेंस का ATC से संपर्क टूट गया और विमान क्रैश हो गया। इस हादसे में एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत हुई – मरीज संजय कुमार, उनकी पत्नी बसंती देवी और भांजा ध्रुव। इसके अलावा, एयर एम्बुलेंस के पायलट स्वराज दीप सिंह, सह-पायलट विवेक, डॉक्टर विकास कुमार गुप्ता और नर्सिंग स्टाफ सचिन कुमार मिश्रा भी अपनी जान गंवा बैठे। इस हादसे के बाद न केवल परिजन सदमे में हैं, बल्कि पूरा क्षेत्र इस हादसे से शोकाकुल है।
