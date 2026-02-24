नवविवाहित दलित जोड़े को मंदिर से निकाला, ऊंची जाती के व्यक्ति ने देवता आने का ढोंग कर दिए आदेश, देखें वीडियो

घटना के दौरान मौजूद अन्य लोगों पर भी परिवार को अपमानित करने और बाहर निकालने में सहयोग करने का आरोप है। पीड़ित परिवार का कहना है कि उन्हें सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा किया गया और जबरन मंदिर परिसर से बाहर जाने के लिए मजबूर किया गया। घटना से आहत पीड़ित जगदीश ने तुरुवेकेरे पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए नारायणप्पा सहित अन्य आरोपियों के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने मुख्य आरोपी नारायणप्पा को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि बाकी आरोपियों की तलाश जारी है।