झारखंड में प्यार में सूली चढ़ा दलित युवक, ग्रामीणों ने पीट-पीटकर उतारा मौत के घाट

पुलिस ने लड़की के चाचा को गिरफ्तार किया है और भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(2) (मॉब लिंचिंग) के तहत मामला दर्ज किया है। अन्य आरोपियों की तलाश जारी है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमॉर्टम मेडिकल बोर्ड द्वारा मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कराया जा रहा है और पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार आरोपी परिवार अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) समुदाय से संबंधित हैं। मामले की विस्तृत जांच जारी है।