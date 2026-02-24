Jayalalitha Birth Anniversary: तमिलनाडु असेंबली के बाहर DMK के मंत्री ने खींची थी साड़ी, अगला चुनाव जीतकर बनी CM

गौरतलब बात यह है कि तमिलनाडु में इसी साल विधानसभा चुनाव होना है। जयललिता की पार्टी AIADMK के साथ बीजेपी का गठबंधन है। पीएम मोदी ने भी बीते रविवार को अपने मन की बात के 131वें एपिसोड में अम्मा को याद किया था। उन्होंने कहा था कि अम्मा जयललिता को लेकर तमिलनाडु के लोगों से उनका लगाव कितना था, यह मुझे आज भी दिखता है। आज भी जयललिता जी का नाम लेते ही लोगों के चेहरे खिले उठते हैं। उन्होंने सरकार में रहते हुए महिलाओं के लिए सराहनीय प्रयास किए। इसके साथ ही कानून में कई ठोस कदम भी उठाए थे।