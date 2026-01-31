कनाडा को तोड़ने की साजिश? अल्बर्टा नेताओं और ट्रंप प्रशासन की गुप्त बातचीत से उठे सवाल

कनाडा में खालिस्तानी अलगाववाद को पनाह दिया जाना भारत के लिए कितनी चिढ़ाने वाला अनुभव रहता होगा, अब कनाडा इसका 'फर्स्ट हैंड' अनुभव कर सकता है। कनाडा के तेल समृद्ध प्रांत अल्बर्टा को देश से अलग करने की मुहिम में तेजी देखी गई है। इसमें कनाडा के सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि इस अलगाववादी आंदोलन को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन का सक्रिय समर्थन मिल रहा है। दरअसल, अल्बर्टा के 'अल्बर्टा प्रॉस्पेरिटी प्रोजेक्ट' (एपीपी) के नेताओं ने अमेरिकी विदेश विभाग के अधिकारियों के साथ हाल के दिनों तीन गुप्त बैठकें की हैं। साथ ही फरवरी 2026 में अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के साथ एक और बड़ी बैठक प्रस्तावित है। इतना ही नहीं, अलगाववादी समूह ने अमेरिका से 500 अरब डॉलर की क्रेडिट लाइन मांगी है। यह पैसा अल्बर्टा की आजादी के बाद जरूरी प्रबंधन काम में इस्तेमाल होगा। अल्बर्टा के कानून के अनुसार प्रांत को जनमत संग्रह के लिए 177,732 हस्ताक्षरों की जरूरत होगी।