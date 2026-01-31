ईरान का अमेरिका को दो टूक: ‘दबाव में परमाणु वार्ता मंजूर नहीं, हमला हुआ तो जवाब सीमित नहीं होगा’

बता दें कि ईरान का यह सख्त रुख ऐसे समय सामने आया है, जब परमाणु समझौते (JCPOA) पर वार्ता वर्षों से ठप है। 2018 में अमेरिका के समझौते से बाहर निकलने के बाद ईरान पर प्रतिबंध बढ़े और तेहरान ने यूरेनियम संवर्धन तेज किया। इजरायल पहले ही साफ कर चुका है कि वह ईरान को परमाणु हथियार बनाने की इजाजत नहीं देगा और अकेली कार्रवाई का विकल्प खुला रखता है। अमेरिकी युद्धपोत का इजरायल पहुंचना इसी दबाव रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। विशेषज्ञों के अनुसार कूटनीति विफल हुई तो क्षेत्रीय सैन्य टकराव का खतरा बढ़ सकता है।