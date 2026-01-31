‘तो इस षड़यंत्र के पीछे है सऊदी अरब!’ युद्ध की संभावनाओं के बीच इस मुस्लिम देश ने चली चाल, ईरान-अमेरिका विवाद पर सीक्रेट मीटिंग

Saudi Arabia provoking US: ईरान और अमेरिका के बीच तनाव अभी चरम पर है। इस बीच हाल ही में आई एक रिपोर्ट ने चौंकानेवाला दावा किया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सऊदी अरब छुपकर ईरान पर सैन्य कार्रवाई करने के लिए अमेरिका पर दबाव बना रहा है। इस वक्त सऊदी अरब पर्दे के पीछे से मुस्लिम देशों की राजनीति करना चाहता है।