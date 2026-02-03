Explainer: नरवणे पहले नहीं हैं ! एडमिरल विष्णु भागवत से लेकर ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह तक… जब फौज ने सरकार से पूछा- ‘क्यों’

Military Memoirs: भारतीय फौज ने हर दौर में बहादुरी का परिचय दिया है। भारत में सरकार और फौज में हमेशा से तालमेल रहा है, लेकिन कभी-कभी विचित्र स्थिति हो जाती है। भारत के पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल एम.एम. नरवणे (Gen MM Naravane) के संस्मरणों ने दिल्ली के सियासी और रक्षा गलियारों में खलबली मचा दी है। उनकी किताब में 'अग्निपथ योजना' को लेकर किए गए दावों ने एक बार फिर सिविल-मिलिट्री रिश्तों (Civil-Military Relations) पर बहस छेड़ दी है। लेकिन, भारतीय रक्षा इतिहास में यह पहला मौका नहीं है जब किसी शीर्ष सैन्य अधिकारी ने सरकार के फैसलों पर सवाल उठाए हों या अपनी असहमति जताई हो। नरवणे से पहले भी पूर्व नौसेनाध्यक्ष एडमिरल विष्णु भागवत और कारगिल युद्ध के दौरान ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह के प्रकरण इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं।