क्यों पब्लिश नहीं हुई पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की ‘Four Stars of Destiny’, जानें नियम

Four Stars of Destiny: सोमवार को लोकसभा में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) द्वारा पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे (Manoj Mukund Naravane) की किताब के कुछ हिस्से पढ़ने के बाद हंगामा खड़ा हो गया। इस पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) और गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने आपत्ति जताई और नेता प्रतिपक्ष को बीच में कई बार टोका। इसके अलावा स्पीकर ओम बिरला (Om Birla) को भी हस्तक्षेप करना पड़ा।