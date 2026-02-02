‘डोकलाम में चीनी सेना के टैंक भारतीय सीमा के पास है’, राहुल के बयान से लोकसभा में मचा बवाल

Parliament Budget Session 2026: लोकसभा में सोमवार को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बीच तीखी बहस देखने को मिली। कांग्रेस सांसद ने पूर्व सेना प्रमुख मनोज नरवणे के नाम का दावा करते हुए कहा कि डोकलाम में भारतीय सीमा के पास चीनी टैंक हैं। इस दौरान कांग्रेस सांसद ने एक किताब का हवाला देने की भी बात कही, लेकिन रक्षा मंत्री ने उन्हें चैलेंज कर दिया।