Budget 2026: ‘बंगाल को कुछ नहीं मिला, इकोनॉमिक कॉरिडोर सिर्फ जुमला!’ बजट पर ममता बनर्जी का तीखा रिएक्शन

कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बजट को लेकर कहा, "हमें बहुत कम डिटेल्स मिलीं। 3-4 हेडलाइंस थीं, लेकिन हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ आयुर्वेद का इंतज़ार कर रहे थे। यह कहाँ है? हम इसे केरल में चाहते थे। हमारे यहाँ आयुर्वेद का एक लंबा ट्रेडिशन रहा है, लेकिन हमने केरल का नाम नहीं सुना। हमने मछुआरों और नारियल के नाम सुने – वह केरल हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने शिप रिपेयर की बात की, तो उन्होंने वाराणसी और पटना का नाम लिया लेकिन केरल का नहीं। यह थोड़ा सरप्राइजिंग है। लेकिन शायद बजट डॉक्यूमेंट में और भी डिटेल्स हैं। मुझे अभी इसे पढ़ना है। हालांकि स्पीच में बहुत कम डिटेल्स थीं।