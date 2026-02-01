Budget 2026: ‘बंगाल को कुछ नहीं मिला, इकोनॉमिक कॉरिडोर सिर्फ जुमला!’ बजट पर ममता बनर्जी का तीखा रिएक्शन

बजट को लेकर मोदी सरकार पर भड़कीं सीएम ममता बनर्जी (Photo-IANS)
Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार को वित्तीय वर्ष 2026-27 का बजट पेश किया। सत्ता पक्ष के नेताओं ने इस बजट की तारीफ की है। वहीं विपक्ष ने इसे फेंकू बजट बताया है। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने भी बजट को लेकर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सीएम बनर्जी ने कहा कि इस बजट में केंद्र सरकार ने बंगाल को कुछ नहीं दिया है और ये बजट दिशाहीन है।
सीएम बनर्जी ने कहा कि उन्होंने तीन कॉरिडोर के बारे में जो कहा, वह पूरी तरह से झूठ का कचरा है। सरासर झूठ। यह पहले से ही प्रोसेस में है और हमने वहां काम करना शुरू कर दिया है। पुरुलिया में जंगलमहल जंगल सुंदरी प्रोजेक्ट में, इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए, Rs 72,000 करोड़ इन्वेस्ट किए जाने हैं। उन्होंने बंगाल को एक पैसा भी नहीं दिया है।
सीएम बनर्जी ने कहा कि वहां सिर्फ एक टैक्स है, GST। वे हमारा पैसा ले रहे हैं और बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं कि वे हमें पैसा दे रहे हैं। यह हमारा पैसा है। इसलिए, उनके पास सरकार चलाने और देश को इस तरह खत्म करने का कोई मोरल अधिकार नहीं है। वे देश के इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, इस देश के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर और इंडिपेंडेंट एजेंसियों को खत्म करना चाहते हैं। वे बातें बहुत करते हैं लेकिन काम कम करते हैं।
टीएमसी सांसद शत्रुघ्न सिन्हा ने कहा, "यह 'फेंकू और लपेटू' बजट है। यह बजट विकसित भारत के लिए नहीं है। इसमें न तो रोजगार का जिक्र है और न ही देश के मौजूदा कर्ज का। केंद्र सरकार पर कई राज्यों का पैसा बकाया है। किसानों की भलाई के लिए कौन सी स्कीम लाई गई? यह बजट रेटिंग के लायक नहीं है।
कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने बजट को लेकर कहा, "हमें बहुत कम डिटेल्स मिलीं। 3-4 हेडलाइंस थीं, लेकिन हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ़ आयुर्वेद का इंतज़ार कर रहे थे। यह कहाँ है? हम इसे केरल में चाहते थे। हमारे यहाँ आयुर्वेद का एक लंबा ट्रेडिशन रहा है, लेकिन हमने केरल का नाम नहीं सुना। हमने मछुआरों और नारियल के नाम सुने – वह केरल हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने शिप रिपेयर की बात की, तो उन्होंने वाराणसी और पटना का नाम लिया लेकिन केरल का नहीं। यह थोड़ा सरप्राइजिंग है। लेकिन शायद बजट डॉक्यूमेंट में और भी डिटेल्स हैं। मुझे अभी इसे पढ़ना है। हालांकि स्पीच में बहुत कम डिटेल्स थीं।
