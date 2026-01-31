MP/MLA की बात पर गडकरी बोले, ऐसी सलाह मत दो जिसमें मेरी कुर्सी प्रॉब्लम में आए!

मामला कुछ यूं है कि टोल टैक्स पर बात करते हुए जब इंटरव्यू ले रही टीवी पत्रकार ने उनसे कई बार यही सवाल पूछा कि एमपी/एमएलए को टोल टैक्स पर छूट क्यों दी जाती है? वे बोलीं, मुझे एक बात बताइए, प्रधानमंत्री बार-बार कहते हैं कि वीवीआईपी कल्चर बंद करो। ये वीआईपी कल्चर, लाल बत्ती बंद करो, नीली बत्ती बंद करो, बंद करो ये सब भोपू सब बंद करो। लेकिन आपके टोल प्लाजा पे ये वीवीआईपी कल्चर क्यों नहीं बंद होता है? क्यों सारे पॉलिटिशियंस की गाड़ी बिना टोल दिए हुए जाती है? क्यों सारे एमएलए की गाड़ी बिना टोल दिए हुए जाती है? क्यों वीवीआईपी को नहीं रोका जाता है? और सारे प्रिविलेज उनको है। हम सब टौल पर रुके, पैसा दें। उनमें ऐसे कौन से पंख लगे हुए हैं सर कि वो नहीं रुकते और पैसे नहीं देते बताइए।

इस पर गडकरी बोले, तो देखिए पहली बात तो ऐसी है कि लाल बत्ती की गाड़ी तो प्रधानमंत्री ने मुझे ही बंद करने के लिए कहा था, वो कलेक्टर के ऊपर पुलिस के शीर्ष अधिकारियों के जितने वीआईपी वाली लाइट थी वो तो बंद हो गई। मेरे डिपार्टमेंट मे मैंने ऐसा कर दिया। अब दूसरी बात ऐसी है कि यह जो टोल पॉलिसी बनी ये बीओटी की है, इसमें केवल एमएलए एमपी नहीं है। इसमें एंबुलेंस है।