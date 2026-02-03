3 फ़रवरी 2026,

मंगलवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

विदेश

रूस से तेल खरीदना नहीं बंद करेगा भारत? क्रेमलिन प्रवक्ता का बड़ा बयान

India-Russia Relations: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। हालांकि अब इस मामले पर क्रेमलिन के प्रवक्ता ने एक बड़ा बयान दिया है।

2 min read
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Feb 03, 2026

Donald Trump's claim about India stopping Russian oil purchases

Donald Trump's claim about India stopping Russian oil purchases

भारत (India) और अमेरिका (United States Of America) के बीच सालभर के इंतज़ार के बाद अब ट्रेड डील (India-US Trade Deal) हो गई है। भारतीय पीएम नरेन्द्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप (Donald Trump) ने इसी सिलसिले में सोमवार की शाम को फोन पर बात की और फिर इस ट्रेड डील की घोषणा हो गई। ट्रेड डील होने के बाद ट्रंप ने भारत पर लगाए 25% टैरिफ को घटाकर 18% कर दिया गया है और रूसी तेल की खरीद पर लगाए एक्स्ट्रा 25% टैरिफ को भी हटा दिया गया है। ट्रंप ने इस बात की भी घोषणा की है कि भारत अब रूस (Russia) से तेल नहीं खरीदेगा, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। अब क्रेमलिन (Kremlin) की तरफ से इस मामले में प्रतिक्रिया सामने आ गई है।

रूस से तेल खरीदना नहीं बंद करेगा भारत!

क्रेमलिन के प्रवक्ता दिमित्री पेस्कोव (Dmitry Peskov) ने भारत के रूसी तेल की खरीद को बंद करने के ट्रंप के दावे पर बड़ा बयान दिया है। पेस्कोव ने बताया कि रूस को भारत की तरफ से तेल की खरीद बंद करने की तरफ से कोई आधिकारिक मैसेज नहीं मिला है ऐसा कहकर पेस्कोव ने इस बात की ओर इशारा कर दिया है कि भारत, रूस से तेल खरीदना बंद नहीं करेगा।

रूस की पूरे मामले पर नज़र

पेस्कोव ने साफ कर दिया कि रूस की इस पूरे मामले पर नज़र है। उन्होंने बताया कि वह ट्रंप के दावों और बयांन पर विशेष रूप से ध्यान दे रहे हैं और उनका विश्लेषण कर रहे हैं।

क्या है ट्रंप का दावा?

भारत से ट्रेड डील और टैरिफ को घटाने के बाद ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप के अनुसार भारत अब वेनेज़ुएला से तेल खरीदेगा। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी और वेनेज़ुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ (Delcy Rodriguez) की भी फोन पर बात हुई थी, जिससे लगता है कि जल्द ही भारत, वेनेज़ुएला से तेल की खरीद शुरू कर सकता है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि भारत, रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, क्योंकि दोनों देशों में लंबे समय से मज़बूत संबंध हैं और रूस की तरफ से भारत को कम कीमत पर तेल दिया जाता है। तेल खरीद पर भारत का हमेशा से रुख साफ रहा है कि जिस देश से भारत को सस्ता तेल मिलेगा, भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए और बिना किसी दबाव में आए उस देश से तेल खरीदेगा।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

डोनाल्ड ट्रम्प

PM नरेन्द्र मोदी

pm modi

PM Narendra Modi

world news

World News in Hindi

Updated on:

03 Feb 2026 06:12 pm

Published on:

03 Feb 2026 05:45 pm

Hindi News / World / रूस से तेल खरीदना नहीं बंद करेगा भारत? क्रेमलिन प्रवक्ता का बड़ा बयान
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

विदेश

ट्रेंडिंग

Civil-Military Relations: पूर्व सेनाध्यक्ष नरवणे के 'अग्निपथ' खुलासे ने मचाई खलबली। जानिए इतिहास के वो 3 बड़े मौके जब फौज ने सरकार के फैसले पर सवाल उठाए।

Agnipath Controversy
राष्ट्रीय

Red Alert: कीव में कयामत की रात! रूस ने बरसाईं 70 मिसाइलें, इतिहास भी नहीं बचा

Russia Ukraine War
विदेश

अमेरिकी टैरिफ मामले में दुनिया में कहां खड़ा है भारत? जानें-चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति

Trade Deal
विदेश

पीएम मोदी के एक ‘मास्टरस्ट्रोक’ से सबकुछ बदला, ट्रेड डील और टैरिफ कम करने के लिए झुके ट्रंप!

Indian Prime Minister Narendra Modi with US President Donald Trump
विदेश

किसानों के लिए खुशखबरी: ट्रंप की 'डील' में खेती-किसानी पूरी तरह सुरक्षित, भारत ने खींच दी 'लक्ष्मण रेखा'

India-US Trade Deal
कारोबार
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.