रूस से तेल खरीदना नहीं बंद करेगा भारत? क्रेमलिन प्रवक्ता का बड़ा बयान

भारत से ट्रेड डील और टैरिफ को घटाने के बाद ट्रंप ने दावा किया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। ट्रंप के अनुसार भारत अब वेनेज़ुएला से तेल खरीदेगा। कुछ दिन पहले ही पीएम मोदी और वेनेज़ुएला की कार्यकारी राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज़ (Delcy Rodriguez) की भी फोन पर बात हुई थी, जिससे लगता है कि जल्द ही भारत, वेनेज़ुएला से तेल की खरीद शुरू कर सकता है। हालांकि इसका यह मतलब नहीं है कि भारत, रूस से तेल खरीदना बंद कर देगा, क्योंकि दोनों देशों में लंबे समय से मज़बूत संबंध हैं और रूस की तरफ से भारत को कम कीमत पर तेल दिया जाता है। तेल खरीद पर भारत का हमेशा से रुख साफ रहा है कि जिस देश से भारत को सस्ता तेल मिलेगा, भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए और बिना किसी दबाव में आए उस देश से तेल खरीदेगा।