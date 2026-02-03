अमेरिकी टैरिफ मामले में दुनिया में कहां खड़ा है भारत? जानें-चीन, पाकिस्तान और बांग्लादेश की स्थिति

US Global Tariffs: अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति है। ऐसे में जब भी उसकी तरफ से किसी देश के खिलाफ टैरिफ लगाया जाता है तो उसका असर सिर्फ व्यापार पर ही नहीं बल्कि आम लोगों पर भी पड़ता है। अमेरिका ने वर्ष 2025 में आयात शुल्क में कई बदलाव किए, जिसका असर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा। चूंकि मौजूदा वक्त में अमेरिका ने भारत पर से टैरिफ घटाकर 18% कर दिया है। ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि इस समय किस देश पर सबसे ज्यादा अमेरिकी टैरिफ है।